MasterChef Celebrity: Daniel Aráoz desafió a Martitegui y al jurado no le gustó

En la noche del jueves de MasterChef Celebrity las emociones estuvieron a flor de piel, para bien y para mal. El desafío comenzó cuando los participantes recibieron cartas de parte de sus familiares que los emocionaron al extremo. La prueba consistió en devolver el regalo con platos pensados para cada uno de ellos.

Daniel Aráoz tuvo a sus hijos Pedro y Lola, y a su mujer Renata como faro guía durante toda la preparación de una tira de asado con salsa picante y risotto con verduras. Sin embargo, la emoción se fue al suelo cuando comenzó la devolución de Germán Martitegui. Ya mucho no le había gustado cuando Aráoz le dijo en qué orden tenía que probar la preparación. El actor le había hecho idéntica sugerencia a Donato de Santis, pero este se lo tomó mejor.

Fuera por eso, o porque realmente el resultado fue fallido, Martitegui se despachó: “Cada vez que en este programa nombran a algo risotto yo tiemblo. Lo podrías haber llamado arroz, porque el risotto es una cosa muy específica que tenés que saber hacer muy bien. La carne está un poco dura, y la salsa está demasiado picante, no suma. Se siente el amor por toda tu familia y se entiende que les encante, pero en este caso el amor es ciego, sordo, mudo y sin paladar”.

Quedó claro que a Aráoz, la devolución (con la que coincidieron los otros dos chefs) no le gustó nada, y aunque quiso salir con humor: “Yo estoy muy orgulloso de mi plato, señores del jurado”, Martitegui le salió al cruce: “No, pará, te hacés el que aceptás las críticas pero no te gustan”. El cocinero más exigente del programa sigue perdiendo amigos entre los participantes, porque parece que ya son varios que prefieren tenerlo a prudente distancia social.

LA NACION