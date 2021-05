MasterChef Celebrity: de la noche de gloria de Alex, a la eliminación de Juanse

Una nueva gala de eliminación comenzó en MasterChef Celebrity poco después de las 22.00, y Santiago del Moro recibió a todos los participantes. Por un lado, se encontraban Alex Caniggia, Candela Vetrano, María O´Donnell y Claudia Fontán, con delantal blanco, como los mejores de la semana. Por otra parte, Gastón Dalmau, Georgina Barbarossa, Juanse y Sol Pérez con delantal negro.

Primera prueba: crema pastelera

Al momento de recibir a los especialistas, Damián Betular anunció que durante la noche, los participantes iban a realizar “dos clásicos internacionales”. Luego el conductor explicó que de la primera prueba, solo iban a participar los delantales blancos, y que el ganador podría subir al balcón. En esa instancia, Damián expresó: “Tienen que preparar un clásico de la pastelería internacional, crema pastelera. No les puede quedar líquida, ni con gusto a huevo, y lo más importante, no les puede quedar con grumos. Tiene que ser un terciopelo de vainilla”. Para sumar dificultad, Germán Martitegui detalló: “Van a tener una guía, pero no las cantidades”, y por último Donato De Santis informó que contaban con diez minutos para realizar la tarea.

La prueba se presentó muy compleja para los cuatro participantes que estaban en carrera, y Alex vociferó: “¡Xela está perdido hoy!”, mientras Sol le aconsejaba a Candela. El jurado probó todas las cremas pasteleras, y la decepción podía notarse en sus caras. Las de Candela, María y Caniggia no generaron mucho entusiasmo, y Martitegui ni siquiera quiso probar la producida por la periodista. La de Claudia tuvo una ligera aceptación, y por ese motivo ella fue la ganadora del desafío.

Un pastel que puso en jaque a los participantes

A continuación comenzó la segunda etapa de la noche, que consistió en hacer un pastel de tres leches. A lo largo de la prueba se confirmó que la repostería no era el fuerte de nadie, y muchos participantes debieron ayudarse mutuamente con el objetivo de ejecutar el pastel de manera correcta.

Al momento de la degustación, Vetrano se acercó reconociendo que “no estaba confiada”, y los jurados coincidieron en que el bizcochuelo estaba algo seco. O´Donnell, también preocupada por la humectación de su plato, recibió críticas mixtas, y Betular consideró: “El plato es lindo, pero el pastel está seco, no es tres leches”. Juanse decoró muy bien su torta, pero Donato fue lapidario: “Esto ni siquiera es que esté crudo. Cuando entró en ese molde, algo no estaba bien. Es muy ladrilloso, no tiene una burbuja de aire, falta algo, pero la decoración está muy buena, hasta el merengue puede ser pasable. Pero la parte central es que realmente no tiene lo que esperábamos”.

Más adelante, Alex acercó su pastel exclamando que era “de otra dimensión”, y si bien esas frases son habituales en el mediático, la sorpresa fue mayor cuando efectivamente, Caniggia logró un gran pastel. Mirando a la cámara, Martitegui exclamó: “Este señor hizo acá un producto que está impecable. La idea de las frutas rojas queda espectacular, el bizcocho está muy bien, el coco alrededor le suma magia”. Betular, también sin palabras, aseguró que era “un diez”, y Donato concluyó: “Para mí, hasta hora en esta edición, es el mejor postre que hemos probado”.

En su turno, a Dalmau lo felicitaron por su presentación, pero en lo referido al gusto, los jurados consideraron que no estaba logrado el tres leches, mientras que Sol Pérez recibió elogios por el sabor del bizcocho. La encargada de cerrar la velada fue Barbarossa, que también se consagró como una de las mejores de en materia de pastel de tres leches.

Finalmente, Candela, Alex, Sol y Georgina fueron considerados los mejores de la gala, y eso dejó a Juanse, María y Gastón en la cuerda floja. En la última devolución, Betular, Martitegui y De Santis anunciaron que esta vez, el eliminado era el músico.

