MasterChef Celebrity: el accidente de Flavia Palmiero que preocupó a todos

La competencia de MasterChef Celebrity nunca estuvo exenta de accidentes. Durante la temporada anterior, varios fueron los famosos que requirieron atención médica: Claudia Villafañe, en las instancias finales, Roberto Moldavsky, en más de una ocasión, y Sofía Pachano, que cargó con una venda en su mano durante casi todo el certamen.

Pero cuando sucede durante la primera jornada los nervios en el grupo se multiplican, y el susto también. Flavia Palmiero estaba muy concentrada intentando cumplir con la consigna que se basaba en un plato que tuviera un color dominante, cuando de pronto vio que su mano comenzaba a sangrar: “Me corté con el cuchillito ese que era tremendo, cuatro veces, pero no me dí cuenta. Cuando veía la sangre pensaba: ‘Pero esto era violeta, no rojo. A mí no me había tocado el color rojo’”.

El profesionalismo de la actriz y conductora hizo que siguiera explicándoles los detalles de su plato a Donato de Santis y a Damián Betular mientras un paramédico revisaba las heridas. Por la multiplicidad de las lastimaduras no alcanzó con bandas adhesivas, y Palmiero tuvo que continuar con guantes y, de paso, soportar el dudoso sentido del humor de Santiago del Moro: “Cuidá los dedos, Flavia, porque te vas a ir sin ninguno. De los nervios te cortaste cuatro: dejá algo para la semana próxima”.

A pesar del susto de sus compañeros, Flavia atravesó el mal trago con una sonrisa y su bife de hígado con ensalada fresca y salsa de vino blanco le alcanzó para quedar entre las mejores de la noche.

LA NACION