MasterChef Celebrity: el jurado acusó a Cande Vetrano de trabajar “sin ganas”

Desde las primeras galas Candela Vetrano se reveló como una de las participantes más divertidas de MasterChef Celebrity: siempre con buena onda, apenas irreverente y con un entusiasmo a prueba de todo.

Sin embargo, su luz comenzó a apagarse, y hoy no solo tiene cada vez menos ganas de reírse sino que sus platos ya no convencen como antes.

Luego de un domingo en el que no la pasó bien, pensando que podía quedar eliminada, el lunes no le fue mejor. En su favor hay que decir que el desafío propuesto no era fácil, ya que no fue ella quien tenía que elegir los ingredientes de su plato sino una compañera.

Así y todo, Candela llegó a la mesa de degustación con una lechuga rellena de langostinos y palta, un invento bastante alejado de la idea original que había presentado, y que había convencido al jurado.

La desilusión se hizo sentir inmediatamente después del primer bocado. “Es difícil encontrar las palabras para describir el barranco por el que venís -arrancó Germán Martitegui con su habitual “simpatía”-. Te teníamos bien arriba, y de repente promesas incumplidas, un arroz pasado y algo que no está a la altura de vos”.

Si tanto Martitegui como Damián Betular se caracterizan por sus ácidos comentarios, Donato de Santis es el que aporta el equilibrio, siempre encontrando el lado positivo de la vida, pero no fue el caso: “Este plato está hecho sin ganas. Te lo tengo que decir para que no te vuelva a pasar, porque sino sos vos la que no pasa”.

La actriz reconoció el fallo y se fue silbando bajito: “Estaba con poca energía, es re loco cómo se transmiten los sentimientos al plato. Necesitaba un correctivo. Si esto me pasaba un domingo me iba por la puerta, tuve mucha suerte”.

