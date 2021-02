MasterChef Celebrity: el llanto de CAE al recordar cuando lo estafaron en España

Con su sonrisa inalterable al paso de los años y su intensidad rockstar, cuesta sacarse de la cabeza esa imagen de eterna felicidad que transmite CAE. Y sin embargo, las cocinas de MasterChef Celebrity consiguieron que el músico se mostrara más vulnerable, con lágrimas en sus ojos al recordar uno de los momentos más duros de su vida.

Fue durante la devolución del jurado, y no parecía porque al tocarle el turno CAE caminó hacia ellos cantando y bailoteando. El plato: carne mechada con queso azul, parmesano y sardo con ensalada, que no llamó demasiado la atención del jurado. “No está feo, pero la consigna da más desde lo visual que del sabor, da más visualmente. La cantidad de queso que le pusiste tapa todos los sabores que están alrededor”, comenzó Germán Martitegui. “Los ajíes están crudos”, sentenció Donato de Santis.

No quedó claro si fueron los nervios o las devoluciones, pero bastó una pregunta de Santiago del Moro para que el cantante se quebrara en llanto: “Estar acá me emociona un montón porque yo empecé a cocinar hace relativamente poco tiempo, cuando me fui a España, que mi mujer se iba a trabajar y yo me quedaba en casa con los dos bebés. Allá me estafaron, y la estábamos pasando súper duro, tenía que hacer malabares con lo que tenía. Podría escribir un manual con veinte formas diferentes de recalentar arroz, y de cómo estirar la comida. En la cuarentena yo los miraba a ustedes y gracias a eso me reencontré con la cocina”.

La historia que tanto sensibiliza al músico data de 2001 cuando, siendo una estrella local se instaló en Madrid para proyectarse internacionalmente, hasta que descubrió que la empresa que lo había contratado no existía. De esta manera, el artista se quedó sin dinero para el alquiler, la comida y el transporte, con su esposa y sus dos nenes recién nacidos. Un momento terrible que por suerte pudo superar, pero que lo marcó para siempre.

