MasterChef Celebrity: en una noche inesperada, Claudia Fontán dejó el programa

La jornada comenzó a pura fiesta. Una rockola, un cadillac, ambientación años 50, y Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui como salidos de una película de Elvis Presley. Anteojos, campera, pelos parados, irreconocibles. La cosa arranco con un milk shake a modo de pre desafío, y hamburguesas varias como la gran prueba de la noche. Pero con dos salvedades que transformaron los estados de ánimo.

La primera novedad fue que Sol Pérez, por haber alcanzado la hazaña de haber hecho los mejores platos del lunes y el martes, pasó directamente a la siguiente ronda; o sea, entró directamente al podio de los tres mejores.

La segunda aclaración, y un baldazo de agua fría para Candela Vetrano, Claudia Fontán, Georgina Barbarossa y Gastón Dalmau, es que al culminar la noche, el artífice del peor plato dejaba “para siempre”, las cocinas del programa.

Y sí, por cuestiones de tiranía televisiva, números de rating, grilla y demás, el ciclo se ha vuelto impredecible hasta en sus reglas. Los habituales cuatro días de esfuerzo para pasar de ronda se transformaron en dos.

Claudia brilló con su milk shake de helado de crema, café, pasta de avellanas y crema batida, pero su beneficio se quedó en elegir el acompañamiento para la hamburguesa que iba a preparar. Su cara de desilusión lo dijo todo.

Desde el balcón, Sol Pérez fue la “directora técnica” de Dalmau, y sus consejos lo colocaron en la semifinal. Lo mismo pasó con Georgina quien, disfrazada como la princesa Leia de Star Wars, superó la maldición de los aros de cebolla (“nunca nadie los hizo bien en esta competencia”, la había amenazado Martitegui) y logró algo “impactante y espectacular. Esta hamburguesa es ‘Las Vegas’, nunca la vamos a olvidar”. Ni ella lo podía creer.

En una noche de estrés por la sorpresiva partida de uno de los concursantes, Vetrano y Fontán quedaron a disposición de la decisión final. Dos platos con pros y contras, pero por muy poco Claudia se quedó en la puerta de la semifinal. “Después del episodio que hubo podría haber dicho ‘Listo, me voy’, pero me la banqué, me quedé y cocine. Y creo que mi mejor proceso lo hice a partir de eso”. Puede ser pero, evidentemente, no alcanzó.

LA NACION