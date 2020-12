MasterChef Celebrity: Fede Bal quiso hacer canelones, pero puso el pollo crudo

Fede Bal y un error imperdonable que por suerte pudo solucionar. Crédito: Gentileza Telefe

En el último MasterChef Celebrity de la semana, que a la vez es la chance final para que uno de los participantes zafe de la gala de eliminación del domingo, Fede Bal se encontró en medio de una disyuntiva.

Obligado a cocinar a partir de ingredientes elegidos para él por Claudia Villafañe (beneficio al que la empresaria accedió luego de ganarle al resto un juego de exprimir limones), el actor debió apelar a su memoria emotiva, y a las noches mirando a Carmen Barbieri cocinar, para salir airoso del trance.

"Los clásicos no fallan", dice el dicho, y Fede apostó por hacer canelones de pollo triturado. Hasta ahí bien, sencillo y contundente, pero cuando Damián Betular pasó por su estación de trabajo quedó claro que el plan tenía una falla fundamental: "Pregunta, hice todo un relleno, pero el pollo no lo hice -le consultó el concursante con treintañera inocencia-, quiero saber si me equivoqué. No sé por qué lo puse crudo". La solución que le dio el jurado fue poner el relleno al fuego y salvarlo. Así lo hizo.

Por esos milagros que suceden en MasterChef Celebrity, a pesar del increíble percance, el resultado presentado maravilló al trío de expertos. "Lograste que un plato tan clásico y pesado se transforme en algo veraniego, fresco. Hay una buena utilización del limón, está súper logrado".

Fede Bal se llevó las ovaciones de la noche, siendo el único de los cinco en contienda que subió al balcón que lo acredita para quedarse una semana más. "¿En qué momento pensé que el pollo iba a hacerse adentro del canelón, en el horno? Soy un estúpido", se sinceró pasada la crisis. Una desgracia con suerte que esta vez le salió bien, pero ¿podrá seguir abusando de su suerte?