Masterchef Celebrity: frente a varias ausencias por Covid-19, el jurado puso en juego un premio muy codiciado

Todo indicaba que este domingo, como todos los domingos, debía llegar otra temida noche de expulsión en Masterchef Celebrity. Aunque no fue así. Poco después de las 22.30, y luego del final de Por el mundo, Santiago del Moro dio por iniciada una nueva emisión del popular reality de cocina. Pero la sorpresa llegó, cuando frente a numerosas ausencias debido a la actual ola de Covid-19, hubo que repensar las reglas del juego. Y con siete jugadores en carrera, este domingo fueron todos delantales blancos los que debieron cocinar.

Los jugadores en carrera eran Denise Dumas, Cathy Fulop, Paula Kablan, Mica Viciconte, Joaquín Levinton, María del Cerro y Tomás Fonzi. Una vez que todos se encontraban en sus estaciones, Germán Martitegui les explicó: “Esta semana van a tener una oportunidad única. Olvídense de todas las reglas que aplicaron hasta ahora. Por unos días, cambia absolutamente todo. Es por eso que estamos poniendo en juego un elemento, que hasta ahora fue imposible”. A continuación, Damián Betular agregó: “Esta semana tendrán que enfrentarse a diferentes pruebas, todos contra todos. La dinámica tiene un objetivo: que cada uno de ustedes se haga acreedor de algo brillante. El peor plato de cada noche, va a perder la oportunidad de seguir en carrera. Porque al finalizar la semana, va a haber un único o una única ganadora que tendrá un delantal dorado”. Ante la mirada de sorpresa de todos, Donato de Santis concluyó: “El que obtenga el tan deseado delantal dorado, ganará la inmunidad para la próxima semana”.

A continuación, los concursantes debieron abrir la caja misteriosa, en la que encontraron verduras y carnes de distinto tipo. Y luego de eso, Donato comentó: “Hoy van a tener sesenta minutos para preparar seis canelones con salsa. Como pueden ver hay tres tipos de cajas, a los que les tocó carne o pollo, incluirán ese ingrediente en el relleno, y a los que tiene hortalizas, tendrán que hacer el relleno con esos vegetales”. Por último, Betular aseguró: “Teniendo en cuenta por el premio que están compitiendo, vamos a exigirles un poquito más. La masa de estos canelones va a ser estilo argentino, esto quiere decir con panqueques”. Y si bien los participantes se mostraban confiados, en el transcurso de la prueba la dificultad aumentó, cuando el jurado les pidió una entrada que acompañe el plato.

Al momento de la devolución, la primera en pasar fue Viciconte, con sus canelones de ricota y acelga, pero Tegui le dijo: “La salsa espesa, y al canelón no le siento gusto a nada. Se dejan comer, no están feos, pero creo que vos podés más que eso”. Levinton manifestó que ya se veía “con el delantal dorado puesto”, y llevó sus “Carnelones: un misterio ancestral del sabor”, pero el jurado no se mostró demasiado convencido. Betular sentenció sobre el relleno: “No tengo memoria en mi paladar de una textura similar, nada grato, aparecen cosas que no descifro. Más allá de la ausencia de salsa”.

Cathy Fulop propuso canelones de verdura y ricota, pero Donato le hizo varias observaciones: “Le falta cocción a esta masa, le faltó líquido. El relleno tiene un amague de ser algo rico, no está mal, pero le falta para completar, y falta más salsa”. Kablan apostó por canelones de carne y acelga, y Tegui lo felicitó: “Los canelones me gustan, el grosor está bien, la espinaca y la cebolla están perfectas. La salsa te salió bien”. En su turno, Mery del Cerro decepcionó a los especialistas, y Betular fue lapidario: “El relleno es una mezcla de cosas, y esto no termina siendo un canelón, ni un burrito, ni una lasaña”.

Entre los últimos platos de la noche, se encontró el de Denise Dumas. Los canelones de pollo, choclo y panceta de la conductora y actriz, le valieron el elogio de Martitegui, que le dijo: “La presentación es muy linda, original, distinta, y al relleno me parece que quizá un poco de crema le hubiera venido bien”. Tomás Fonzi cerró la ronda de degustación, con unas devoluciones mixtas, porque mientras Martitegui consideró que el plato no estaba del todo logrado, Donato aseguró que el relleno estaba “extraordinario, jugoso y húmedo”.