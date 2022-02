Masterchef Celebrity: la noche de furia de Mica Viviconte

Sin lugar a dudas, una de las jugadoras más filosas que tiene la actual edición de Masterchef Celebrity, es Mica Viciconte. La influencer es una verdadera experta en el género reality: demostró habilidad para el juego y una lengua de lo más filosa. De esa manera, su paso por Combate y ShowMatch aún hoy es muy recordado. Y como era de esperar, en el reality culinario ella pronto se destacó por su talento para la cocina, pero también por su actitud.

Así se vio durante el último domingo, en donde la consigna era la de preparar seis canelones, Viciconte se mostró confiada. Pero poco a poco, comenzaba a perder la paciencia, y cuando los jurados le agregaron nuevas dificultades a la prueba, ella se mostró muy enojada, y llegó a exclamar que eso era “una falta de respeto”. Mientras cocinaba, Santiago del Moro se acercó para hablar con la influencer, y le preguntó cuál de los jurados le caía peor. Sin muchas vueltas, la participante respondió: “Tengo días, hay días Damián no me cae, días que Germán. Pero con Donato no”. Luego confesó que de hacer una fiesta le encargaría el catering a cualquiera de los tres. Tras haber tocado el tema y ante un posible casamiento con su pareja en el futuro cercano, aclaró: “No me caso con Cubero, yo no hago apuestas como los demás. ¿Para qué firmo un papel? Después es un estrés, si hay amor…”.

Cuando llegó la devolución, Mica tuvo un fuerte cruce con Germán Martitegui. Su plato consistió en canelones de ricota y acelga, con salsa de tomate, zanahoria y bechamel, con una sopa de zapallo como entrada. Ante el jurado, reconoció que estaba enojada, y si bien Damián Betular dijo que eso no la iba a llevar a ningún lado, Viciconte respondió: “El enojo a veces sirve para la competencia”. Por su parte, Martitegui se acercó a la preparación y aseguró que no “pensaba entrar en la provocación”, e inmediatamente ella retrucó: “No estoy provocando igual”, ante la sonrisa del jurado, que quería ponerle punto final a ese intercambio.

Mientras los especialistas probaban sus canelones, Viciconte comentó que para la masa había preparado una receta propia, que Joaquín Levinton le pidió. Desde el fondo de las mesas, el músico escuchó eso y respondió: “¿Qué dijo? Eso es mentira”. Pero Mica contratacó, y exclamó: “No es mentira”.

En el momento de la devolución, el plato no terminó de entusiasmar, y Martitegui señaló: “La salsa me parece un poco espesa. La bechamel escasa, y al canelón no le siento gustó a nada. Son livianos, no están feos, pero creo que vos podés más”. Luego, Betular agregó: “El relleno es el problema, al rato aparece un poco de nuez moscada. Ese sabor que tenías, que ibas bien, en los canelones no está”. Luego de oír las devoluciones, Viciconte concluyó: “Entiendo que no les gustó, y está bárbaro, Respeto eso, pero yo como siempre defiendo mi plato. No lo tomo personal, si no les gustó, no les gustó. Pero les voy a demostrar que puedo más”.

Finalmente, Mica quedó entre los tres platos menos logrados de la noche. Sin embargo, el jurado la salvó y de esa manera, ella pudo seguir en carrera por el delantal dorado, que brindará al ganador la inmunidad por una semana.