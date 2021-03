Pasan las semanas y no queda claro si no se dio o cuenta, o se dio cuenta pero no le importa. Pero lo cierto es que en MasterChef Celebrity, a Georgina Barbarossa el jurado le hace la vida complicada, bastante más que a la mayoría de sus compañeros.

Aunque la actriz pone lo mejor de sí para salir airosa en una competencia que, se nota, está muy lejos de su zona de confort, la paciencia para con ella suele ser escasa, casi nula. Y ni siquiera cuando, alguno de los chefs intenta darle una mano, le sirve.

MasterChef Celebrity: Georgina Barbarossa acusó a Martitegui de perjudicarla

Barbarossa luchaba con un lenguado cuando apareció en su estación de trabajo Germán Martitegui para darle una mano con una teoría y práctica del fileteo. El problema fue que ella lo quería hacer relleno: “Usted me cambió la receta, señor”, dijo. Para explicar después: “Él me hizo una sugerencia y yo la tomé. Cambié de planes 180 grados”.

Como era de suponerse, el plato terminado no gustó y Georgina empezó a levantar presión: “Tenía pensado hacer un papillot de pescado, pero vino el señor Martitegui y me dijo: ‘No, hacé esto así’, y bueno yo soy loca pero no como vidrio. Si me da una sugerencia, ¿yo no la voy a tomar?”.

MasterChef Celebrity: Georgina Barbarossa se arrepiente de haber seguido a Martitegui - Fuente: Telefe

Georgina quedó un paso más cerca de la eliminación, y su malestar la llevó a la autocrítica: “Me arrepiento de no haber seguido mi instinto”. Como defensa, el cocinero le retrucó: “Nosotros pasamos por ahí y les decimos lo que creemos que tienen que hacer. Pero si ustedes tienen una idea clara porque es un plato que hicieron 80 veces y no tienen ninguna duda y les parece que es mejor, por favor no cambien de idea. Que quede claro”. Una arenga muy útil para todos, menos para Georgina.

LA NACION