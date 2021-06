MasterChef Celebrity: Georgina Barbarossa descubrió que no le quedan amigos

La noche del miércoles en MasterChef Celebrity arrancó de la peor manera. Todo era muy lindo, ambientado en los años 50 y con espíritu festivo, hasta que el jurado avisó que esa noche se iba uno de los cinco participantes.

Georgina Barbarossa hace rato que dejó de disfrutar el certamen. Como profesional que es nunca lo abandonaría pero la presión le juega en contra, a tal punto que como confesó en más de una ocasión: se duerme pensando en recetas, se levanta pensando en recetas, y sueña recetas.

“Menos mal que me enteré hoy, porque sino anoche no habría dormido”, dijo la actriz al enterarse de la repentina eliminación, lo que demuestra el nivel de exigencia que se autoimpone. Su cable a tierra demostraron ser sus compañeros, que hasta la pusieron el cariñoso apodo de “tía”. Cable a tierra hasta ahora, porque a días de la final, ni eso le quedó.

La consigna era hacer un plato bien norteamericano: hamburguesa con papas fritas o aros de cebolla. Sencillo, de pocos ingredientes pero muy puntuales. En la corrida al supermercado, la actriz (disfrazada de la princesa Leia, de Star Wars) descubrió que no había suficiente papas para todos, y cuando logró manotear la única canasta que quedaba, sintió un tirón de parte de Gastón Dalmau, que le arrebató el ingrediente clave. Y encima se burló: “Perdón tía, la Fuerza no te acompañó con esto porque me lo llevé yo”. Enseguida surgió un problema similar con la carne, nuevamente Gastón la había primereado y se había llevado de más. En este último caso, la contienda se dirimió mediante un reparto más equitativo.

En referencia a la actitud del actor, Barbarossa dijo: “Muy horrible lo que hizo, pero no importa, voy a ganar igual”. Y a pesar de tener todo en contra fue la mejor de la noche, así que tuvo razón.

LA NACION