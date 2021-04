MasterChef Celebrity: Juanse acusó a la producción por el fallo de su plato

En su vuelta a MasterChef Celebrity para el repechaje, Juanse no ha hecho más que potenciar un personaje que resulta sumamente atractivo para el programa. Salvando las distancias es análogo al Pachu Peña de Corte y confección, alguien que es capaz de sostener la teoría más absurda sin bajar la mirada y con una calma pasmosa.

En la emisión del martes, el músico tenía que hacer un plato frío con atún como ingrediente indispensable, y después de mucha cavilación decidió apostar por un Peceto con ensalada de atún y un aderezo en base a mayonesa.

La elección sorprendió al jurado, porque evidentemente el peceto estaba caliente. “Pero la ensalada estaba fría”, se justificó el participante y siguió defendiendo la carne: “¿Cómo hacés para que se enfríe? Tiene que estar caliente para que se enfríe, sino está frío desde que nació”. Y no fue el único apunte de su participación, ni siquiera el más bizarro.

Antes de que el jurado probara su plato, Juanse tomó la palabra: “Hago una aclaración. Considero que tiene que haber disponibilidad de huevos, tanto fríos como al natural. Desafortunadamente estaban muy fríos los huevos. Entonces eso fue arruinando mi plan inicial”.

Caras de sorpresa en el jurado, carcajadas de sus compañeros, y él siguió: “Si vos los tenés fríos, y tenés que hervirlos para que queden bien al dente como decimos nosotros, te retrasa todo. Pero este es un gran plato, igual”.

Aunque parezca mentira, el comentario generó toda una discusión entre el jurado. Germán Martitegui lo cruzó: “Eso que decís no es así. El 98 por ciento de la gente que hace huevo duro en el planeta Tierra y quizás en otros, los saca de la heladera”. Pero no sabía con quién se metía: “Sí, pero no de esta heladera. Te apuesto lo que quieras. Con la temperatura que tiene esta parecen hielos. Es la heladera del Capitán Frío”.

La disputa se zanjó con el chef insertando un termómetro de cocina en un huevo que le trajeron para demostrar empíricamente que no había problemas de temperatura. “A mí me alcanza con saber que se tuvo que comprobar que yo estaba exagerando”, dijo Juanse con la misma seriedad e ironía del inicio.

LA NACION