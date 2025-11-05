MasterChef Celebrity: la picante conversación de Wanda Nara y Valu Cervantes sobre los rumores de romance de la conductora con Enzo Fernández

Este martes, los 12 participantes de MasterChef Celebrity que tuvieron el peor desempeño en las pruebas pasadas se midieron para conseguir un pasaje a la siguiente ronda. Pero esta gala de última chance tuvo un condimento especial: la rueda de la fortuna, que fue la que determinó cuál era el plato que cada uno debía realizar.

Las opciones fueron cuatro. A los que les tocó Germán Martitegui debieron preparar un lenguado con agua de queso parmesano, habas y arvejas salteadas con aceite de oliva, menta y albahaca y una croûte de pistachos. El team de Donato de Santis tuvo que cocinar berenjenas a la parmesana con salsa de tomate con espinacas y rúcula.

Como era de esperarse, al grupo de Damián Betular le tocó la preparación dulce: trifle de bizcocho, crema, compota de frutas, fruta fresca y algo crocante. El cuarto grupo debió contentar a la conductora, Wanda Nara, con su plato favorito: sándwich de hamburguesa completo con papas fritas y salsa tártara.

Una vez cumplido el tiempo establecido, el primero de los concursantes en enfrentarse a los miembros del jurado con su preparación fue Leandro “el Chino” Leunis, del team Martitegui. Luego de probar, el chef indicó: “Todo está bien. El caldo está muy rico, el puré está sedoso. Todo tiene el sabor correcto, pero solo hay 50 gramos de lenguado”. Betular coincidió en que el balance era “muy bueno”.

Alex Pelao fue el segundo en pasar al frente, con la preparación elegida por De Santis, pero no consiguió el mismo resultado que su predecesor: “Tiene demasiada mozzarella; es más como una pizza”, indicó el chef italiano. Betular, sin embargo, destacó que la berenjena estaba “muy bien frita” y la ensalada era “coqueta”.

Para inaugurar el team Wanda pasó luego La Reini. “Nunca es bueno comer hamburguesa en una primera cita, por muchos motivos; algunos que no puedo contar en cámara”, indicó la conductora. Y agregó, con picardía: “Yo le he dado a probar mi hamburguesa a muchas personas, porque era especialista en hacerlas”. Luego de probar, Betular elogió la carne y las papas, pero consideró que le faltaba queso.

Andy Chango pasó luego con el postre elegido por Betular, que al verlo, criticó que no se notaran las capas. “Es que decidí fusionar”, intentó defenderse el actor y músico, pero no lo bastó para convencer al pastelero. Además, le cuestionaron que siempre termina antes de que los demás y no aprovecha ese tiempo para perfeccionar sus preparaciones. “Que yo termine antes siento que genera algo en ustedes. Por eso el otro día no me dieron la medalla plateada que me merecía y se la dieron al Peque”, disparó el concursante, generando la ira del tenista, que se considera un justo ganador. ¡Pará, pará, pará! ¡Eh! Que no se meta con mi plato, por favor. Yo no estoy hablando de él", pidió Schwartzman, a los gritos.

Una vez que llegó su turno, el conflicto continuó. Apenas llegó, Martitegui notó que el caldo no se había cocinado y se negó a probarlo. Además, el juez criticó el exceso de pistacho. “Recuerden que Andy dijo que era injusta la medalla plateada del Peque”, recordó Wanda. Y el tenista disparó: “A Andy antes lo quería, pero ahora le hice la cruz. Teníamos una conexión, como de sobrino y tío, porque hay una diferencia de edad”.

Momi Giardina, a su vez, se mostró orgullosa de su preparación, aunque consideró que aún debe trabajar en la estética. “El pescado está cocido y la croûte es sabrosa, pero te pasaste en cantidad”, consideró De Santis. “El caldo está perfecto”, agregó Martitegui, y consideró el plato como un paso enorme en el desempeño de la bailarina.

Luego llegó el turno de Emilia Attías, con sus berenjenas a la parmesana, una receta que, casualmente, le enseñó a realizar su novio. “Hay buen sabor, pero la berenjena está un poco cruda y yo le habría sacado la cáscara”, indicó Martitegui, y De Santis coincidió.

A pura risa, porque sabía que el jurado le iba a encontrar “algún defecto” a su hamburguesa, pasó al frente Luis Ventura. No se equivocó: lo primero que le señalaron era por qué había decidido que la panceta estuviera cruda.

Sofi Martínez no quería que le tocara hacer el postre, pero el azar le jugó una mala pasada. Sin embargo, el resultado logró convencer al mismísimo Betular. “Me gustó. Las preparaciones están muy bien”, indicó el especialista.

A Valu Cervantes también le tocó preparar hamburguesas, y pasó muy confiada al frente. Tenía sus razones: “Bien la hamburguesa, está muy bien condimentada”, señaló Donato. Y “es un perfecto balance de cosas que se coronan con ese huevo que brotó cuando lo cortamos”, agregó Betular.

Antes de que la modelo volviera a su estación, Wanda aprovechó para aclarar ciertos rumores que la vinculan con la pareja de la modelo, el futbolista Enzo Fernández. “Aprovecho a aclarar las pavadas que dicen de mí con tu marido... Son falsas. Inventos”, aseguró la conductora. Y Cervantes, sorprendida, le respondió: “Sí, sí. Tranquila, Wanda. No pasa nada. Ya lo aclaré. No sé por qué inventan esas cosas”. Y Nara cerró el tema: “Bienvenida a la fama. Es así”.

Cuando pasó Eugenia Tobal al frente, Wanda le preguntó si estaba enojada con el jurado. La actriz respondió que no, pero aclaró: “Estoy menopáusica y me pongo muy hormonal. Entonces, subo y bajo”. Su preparación fue una de las más elogiadas de la noche. “La crema está increíble, el bizcocho está muy húmedo, me gusta todo”, indicó Betular.

Por último, Walas presentó su berenjena a la parmesana. “Es sorprendente que hayas conseguido que este plato te haya quedado tan bien la primera vez que lo preparás”, indicó Martitegui, mientras que Betular destacó su “lógica a la hora de emplatar”.

Solo faltaba saber cuál de los concursantes sería salvado de ir a la gala de eliminación. Los mejores cuatro platos de la noche resultaron los del Chino, Walas, Valu y Tobal, pero el elegido finalmente fue el líder de Massacre.