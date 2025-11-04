Bizarrap anunció su nueva sesión y sorprendió al revelar con qué famoso artista internacional es

La colaboración que esperaba toda la música urbana finalmente llegó: Bizarrap anunció una nueva “BZRP Music Sessions” junto a nada más y nada menos que Daddy Yankee, el pionero del reggaetón a nivel mundial, que regresa al género tras su retiro en 2023. La canción se estrenará el miércoles 5 de noviembre a las 21 horas de Argentina y promete ser un hit sin igual.

El mundo de la música se paralizó este martes por la tarde con este anuncio de gran magnitud. Tras más de 11 meses sin publicar nuevas sesiones -la última fue a fines de 2024 junto a Luck Ra-, Bizarrap anunció en su cuenta de Instagram una colaboración con Daddy Yankee. Inmediatamente, las redes sociales se llenaron de comentarios por este encuentro tan esperado entre el productor argentino y el cantante puertorriqueño.

La publicación generó un gran revuelo en redes sociales

Fiel a su estilo misterioso, ya que no se le conoce el rostro, Biza dejó varios enigmas en su publicación. A la hora de darle un número a la BZRP Mussic Session, que debería ser la #62 luego de Luck Ra grabó la #61, el productor le brindó a esta colaboración el “#0/66″. Una de las interpretaciones de este número “0″ a la sesión podría tener que ver con que Daddy Yankee es considerado el pionero del reggaeton y se transformó en el primer ídolo mundial de este género, donde luego brillaron artistas como J Balvin o Bad Bunny.

Otra de las incógnitas que dejó el músico nacido en Haedo, tiene que ver con un encriptado comentario que dejó en el posteo. “Código 787. Alias ‘El Calentón’”, escribió y arrobó a Daddy. Hasta el momento no se sabe qué quiso decir el DJ, pero las teorías en redes sociales se dispararon.

El misterioso comentario que dejó Biza en la publicación

Con esta nueva BZRP Music Sessions, Bizarrap ya alcanza 62 temas lanzados junto a grandes artistas. El productor ya contó con la participación de intérpretes reconocidos como Shakira, Quevedo, Nathy Peluso, Peso Pluma, L-Gante, Trueno, Duki, Residente, Young Miko, Milo J, Arcángel, Paulo Londra, Anuel AA, Nicky Jam y Cazzu, entre otros.

Daddy Yankee viró su carrera hacia la música religiosa (Foto: @daddyyankee)

Para Daddy Yankee este sería su regreso a la música urbana luego de que anunció su retiro en diciembre de 2023, después de casi 30 años de carrera. En ese entonces realizó un último concierto memorable en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, que fue el cierre de su gira La Última Vuelta. Luego, el cantante se volcó a la música con fines religiosos y se volvió predicador evangelista. A fines de 2024 visitó Argentina y fue uno de los oradores en el Estadio de Chacarita Juniors, en un evento gratuito organizado por la iglesia evangélica Manantial de Bendiciones.

El puertorriqueño fue uno de los pioneros del reggaetón junto a Don Omar y Tego Calderón. En 2005, su tema “Gasolina” lo catapultó a la fama global y fue la primera canción del género que se bailó en todo el mundo. Luego, año tras año enumeró más de una decena de hits que se transformaron en clásico, entre los que se encuentran “Lo que pasó, pasó”, “Descontrol”, “Ella me levantó” o “Limbo”, entre otros. Esta nueva colaboración con Bizarrap seguramente se coloque entre las composiciones más famosas para ambos músicos.