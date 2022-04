Masterchef Celebrity, La revancha: de la salida de El Polaco al accidente de Analía Franchín

Una nueva gala, una nueva eliminación. MasterChef Celebrity, la revancha volvió a juntar a ocho exparticipantes para que tuvieran otra oportunidad. En la segunda eliminación, el que tuvo que despedirse fue El Polaco, uno de los más carismáticos de las tres ediciones. La semana pasada y ante la incomprensión de muchos, la primera que dejó el reality fue la última campeona, Mica Viciconte. Anoche, el termómetro lo marcó la comida peruana. El Polaco, Juariu, María O’Donnell, Joaquín Levinton, Sofía Pachano, Analía Franchín, Vicky Xipolitakis y Georgina Barbarossa se probaron en esta asignatura que trae sabores muy propios y que es una de las más exquisitas del mundo. La suerte no acompañó al cantante, quien recibió con buena onda las críticas del exigente jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Además de la despedida, en la noche hubo un accidente que podría haber terminado mal: Analía Franchín casi le quema la cara a Damián Betular en una gala que si bien lideró la franja no superó los dos dígitos de rating.

Dos platos de gastronomía peruana en poco más de una hora fue el desafío con el que se encontraron los participantes que se están dando la revancha en el reality de Telefe conducido por Santiago Del Moro. “¡Se encienden las hornallas mas famosas del mundo!”, dijo el anfitrión. Mientras que El Polaco y Joaquín Levinton, los músicos de la edición, fueron quienes peor resultado obtuvieron, según los jurados, hubo uno de ellos que debió abandonar el reality. Algo que, como pasó con Mica, sorprendió a los espectadores, ya que El Polaco fue uno de los preferidos de la primera edición.

“Pola, sos parte de MasterChef. Fue una alegría tenerte acá, es un placer haberte conocido, y a mí me quedó cantar con vos”, le dijo Germán Martitegui. “¿Querés cantar ahora?”, le propuso el artista pero el chef no se animó a aceptar ese desafío. “Muchas gracias. Siempre es un placer venir acá a visitarlos. A la producción que siempre me tiene en cuenta, a mis compañeros. Yo la paso muy bien acá, me desestreso cocinado y la paso bomba. Fue un placer venir a La Revancha”, comentó El Polaco a modo de despedida.

Los anticuchos y el ají de gallinas con papas no tuvieron el visto bueno del jurado. Damián Betular dijo que “no podía tragar el corazón” y Martitegui señaló que las papas estaban “crudas”.

El blooper de Analía Franchín

Más allá de la eliminación, la gala tuvo otro gran momento en el que estuvo implicada Analía Franchín. La participante estaba trabajando en su plato cuando recibió la visita de Betular. “Te cuento, acá tengo aceite, vinagre”, comenzó diciendo ella cuando el miembro del jurado se acercó. “Sí, aceite, vinagre y condimentos, ya está”, contestó picante. Y ella insistió: “No, pero pará... “. “¿Comino tiene?”, indagó el chef. “Sí, le puse los picantes ahí”, respondió. “Listo, perfecto, jalea de mar”, agregó. “¡Pará, escuchá, dejame hablar!”, gritó la periodista.

“Antes de ver cómo se presenta, hay que ver si hiciste bien las cosas”, fue la respuesta de Betular. “Ay, que guachada”, dijo ella por lo bajo. No conforme con este primer round, el chef volvió a pasar por su estación y el ida y vuelta se presentó hostil. “¡Ah!”, dijo horrorizado luego de que le saltara aceite en la cara. “Analía, ¿vos viste lo que cuestan nuestras caras para que vos acerques tanto el coso ese?”, “¿Por qué estás con el choclo frito?”. “Porque (la receta) dice que hay que freírlo”, respondió ella. “Me parece que le estoy arruinando la jeta a Damián”, expresó en el backstage. “Vos no me podés quemar la cara de esa manera”, se indignó el chef.

Más allá de este incómodo momento, Analía logró sobrevivir a la eliminación aunque no fue la mejor como sí lo fueron Juariu y O’Donnell, que siguen en carrera con Vicky Xipolitakis, Sofía Pachano, Georgina Barbarossa y Joaquín Levinton.

El rating

En esta segunda edición de la revancha de MasterChef, Telefe arrancó con un piso de 9 puntos de rating, número que no se compara con el éxito que había tenido en las primera ediciones. Más allá de liderar la franja horaria, su mayor pico fue de 10.1, momento en que se conoció quién abandonaría el reality. Un número que no deja a los directivos del todo tranquilos.