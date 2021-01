MasterChef Celebrity: el llanto del jurado por la eliminación de Belu Lucius

Belu Lucius, primera de las finalistas eliminada. Crédito: Gentileza Telefe

Última semana de MasterChef Celebrity, convertida en una sucesión de finales constantes. Nada es previsible en el certamen de Telefe, y el final mucho menos.

De los seis participantes que comenzaron el lunes por la noche peleando el trono a mejor cocinero, ya quedaron cinco. A Belu Lucius, el apodo de "Doña Petrona" que le pusieron en el programa, se podría decir que la mufó, y su sueño se estrelló contra una puerta que le cerraron en la cara.

El desafío fue muy difícil: hacer seis macarons perfectos compartiendo un mismo horno, una prueba de pastelería consecuente a las instancias en las que se encuentra el ciclo, pero nada amable para gente que no se dedica al tema.

Sin embargo, el Polaco y Vicky Xipolitakis se llevaron las ovaciones de la noche, Claudia Villafañe y Sofía Pachano zafaron con lo justo, y otra vez Analía Franchín quedó al borde del precipicio con Lucius. Situación que fue dirimida por pequeños detalles a favor de la primera.

Dado el veredicto, lo que llamó poderosamente la atención fue la emoción del jurado, que comenzó a lagrimear mientras despedía a la participante, algo inédito hasta ahora en esta edición del formato. "Cuando empezamos no sabía quién eras -dijo Germán Martitegui con los ojos llorosos-, vi pasar a una mujer espectacular con un vestido negro y me dijeron: 'Es una instagramer refamosa'. Cocinás muy bien, le das un sabor a la comida que muy poca gente puede. Hoy me podría haber ido yo de acá. Fue un plato, nada más. Realmente sos muy graciosa, hay que tener ganas de hacer bromas en todo momento. Fue muy lindo conocerte y te deseo lo mejor".

Donato de Santis agregó: "Creo que la mayoría te conocimos acá. Yo cuando te vi pensé: 'Uau, qué luz tiene esta muchacha'. Nos acostumbraste a ricos platos desde el principio. Realmente te vamos a extrañar, muchas gracias por todo esto". Y Damián Betular, también emocionado hasta las lágrimas, completó: "Se te veía muy buena compañera, muy generosa, priorizaste eso a ser más jugadora. Espero que te vayas con muchas recetas y por muchas caras de Belu más".

La despedida más sentida de las que se han visto hasta ahora en MasterChef Celebrity, y por cómo perfila la semana, probablemente sea la primera de varias.