MasterChef Celebrity: el mal día de Leti Siciliani y la bronca del jurado

El jurado le pidió a Leti Siciliani un cambio de actitud.

Cuando uno tiene un mal día no hay vuelta que darle. Y si encima anda por los veintitantos, ni hablar. Leticia Siciliani o más bien dicho, su entorno, lo vivieron en carne propia en el último programa de MasterChef Celebrity.

Sucede que la participante tenía un mal día (nunca explicó por qué), y lo que menos ganas tenía era de cocinar. Poca voluntad para elegir la temática de su plato, poca voluntad para seleccionar los ingredientes necesarios, poca voluntad para escuchar las recomendaciones del jurado. Poca voluntad.

Lo que el terceto de notables entendió como una estrategia para sorprender después de "ir a menos", no lo fue. De entrada nomás, Leti cortaba verduras sin saber qué hacer con ellas, o dejaba una canasta de alimentos en el piso, algo que ya de por sí molestó al jurado. "Ya fue, me quiero ir a mi casa", sentenció ella cuando todavía faltaba más de media hora para entregar el plato.

Aunque aguantó y llegó a presentar una tempura de pollo con una semi sonrisa, tal vez le hubiera ido mejor si "se bajaba" antes de la devolución. "Vos no escuchás -le dijo Damián Betular-, te frustrás y te enojás, no me importa si es o no con nosotros. Te enojás con lo que hacés y para mí es lo mismo. Que te enojes con el pollo es como que te enojes conmigo".

Germán Martitegui le habló en la misma línea: "Yo no voy a filtrar mi enojo con vos hoy. Tu actitud no es la correcta, y supongo que vos no vas a actuar con esa actitud. Si tenés que hacer reír y estás de mal humor, igual hacés reír. Yo te garantizo que el MasterChef Celebrity Argentina de este año no va a tener esa actitud".

Leticia Siciliani quedó en zona de peligro, y pasó de ser una de las favoritas del trío, a despertar una rispidez que solo puede terminar mal, aunque a ella no le preocupe: "Me re enoja que piensen que no escucho, porque escucho todo, hasta lo que ellos dicen cuando piensan que nadie los escucha. Creo que mi relación con ellos cambia sí o sí. No soy lo que ellos creen".