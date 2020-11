Santiago del Moro se cansó y lo hizo saber. Crédito: Gentileza Telefe

Desde el inicio de la competencia en MasterChef Celebrity llamó la atención el perfil bajo de Santiago del Moro gala tras gala. Al conductor, que históricamente se ha caracterizado por su histrionismo, se lo vio relegado a un papel muy secundario, casi de presentador. Bueno, todo eso terminó este martes.

El desafío tenía que ver con hacer milanesas y, aunque es un terreno en el que queda poco por inventar, la palabra clave en la que hizo hincapié todo el jurado, y especialmente Dolli Irigoyen, fue "innovación".

Fuera por materia prima, por cocción o por toppings, el objetivo fue reversionar un clásico de la cocina argentina, algo que los participantes, por miedo o comodidad, no hicieron. Cada uno, prolijamente se decantaron por los cortes de carne habituales: peceto, nalga, etc. Solo Belu Lucius esquivó la obviedad trabajando con entraña aunque, a juzgar por el resultado, habría sido mejor no haberlo hecho.

Lógicamente, la devolución del jurado estuvo en esa misma línea de falta de creatividad. Pero lo que llamó la atención fue que, a medida que escuchaba, las sentencias, Del Moro se despertó y puso en vereda al grupo: "Con todo lo que había en el mercado: pescado, vegetales, quesos, ¿nadie usó otra cosa? Todos pensamos que iban a volar por lugares diferentes, haciendo propia esta receta, y terminaron yendo todos a lo seguro".

A juzgar por las caras, no a todos les cayó bien el comentario de Santiago. Belu reconoció el error, Claudia también, pero el resto le dedicó una mirada del tipo: "¿Por qué no te ponés el delantal vos a ver si sos creativo?". Y pensándolo bien, no es una mala idea.