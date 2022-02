Masterchef Celebrity: una Denise Dumas desatada se reveló ante Damián Betular

Masterchef Celebrity no es un reality que se caracterice por fuertes discusiones entre los participantes y el jurado. En líneas generales, los concursantes reciben con mucho respeto las devoluciones negativas, y procuran mejorar su performance para asegurar su permanencia en el ciclo. Sin embargo, algunas veces el temperamento les juega malas pasadas a algunos famosos, dando pie a momentos de mucha tensión. Sucedió con Fede Bal, con Alexander Caniggia, y más recientemente con Mica Viciconte. Y a esa lista, ahora se suma Denise Dumas, que tuvo un inesperado (y divertido) cruce con Damián Betular.

Durante una prueba especialmente compleja, en la que todos los participantes debían replicar una receta de un risotto sin arroz, Denise procuraba concentrarse y seguir al pie de la letra todos los pasos, pero la aparición de Betular en su estación, tensó sus nervios. El chef criticó el modo en el que Denise preparaba el choclo, su organización en la cocina, y la disposición de los ingredientes en la cacerola, asegurando que todo parecía “un florero”. Ante esas opiniones, la conductora aseguró que no necesitaba que “le pegaran en los tobillos”.

Una segunda visita de Betular a la cocina de Dumas, terminó con la jugadora echando al juez . El jurado comenzó a apurarla en la preparación de los huevos, y Denise se mostró cada vez más molesta, hasta que exclamó: “¡Ándate de acá! ¡Sacá la mano! ¡Rajá de acá!”.

Finalmente en la degustación, el jurado le hizo un detallado pase de factura a la participante. Cuando se acercó al plato, Betular dijo: “Lo pruebo, porque soy una persona educada. Me echaste de tu estación, me insultaste, me tiraste con el choclo, así que pruebo de buena onda”. Sin perder el buen humor, ella respondió: “Probá de buena onda, y ponele buena onda”.