MasterChef: Mica Viciconte se volvió a cruzar con Germán Martitegui y el jurado la lapidó con un comentario

MasterChef Celebrity (Telefe) se convirtió en uno de los programas más entretenidos de la TV abierta en el horario nocturno. Las expectativas de los participantes por demostrar sus dotes culinarias se frustran rápidamente cuando el reloj avanza. Pero el calor de los hornos y la exaltación por cumplir con el desafío diario no se le comparan con el miedo que los invade cuando se presentan ante los tres jurados. En ese momento, en diversas ocasiones, se producen algunas discusiones y enfrentamientos.

Los jueces del concurso de cocina no perdonan ningún error, y mucho menos Germán Martitegui, quien es considerado el más exigente y estricto en comparación a sus pares Damián Betular y Donato De Santis. En la edición del martes, su dureza se chocó con el fuerte carácter de Mica Viciconte que, por defender su plato, protagonizó un duro cruce con el cocinero.

El cruce entre Mica Viciconte y Germán Martitegui en MasterChef

El desafío del día, enmarcado en la “semana dorada”, giró en torno a dividirse en dos grupos. Por un lado, se encontraban las mujeres: Micaela Viciconte, Catherine Fulop y Denise Dumas. Y por el otro, los hombres: Tomás Fonzi y Paulo Kablan. Al faltar un integrante (Joaquín Levinton), el propio conductor Santiago del Moro sorprendió al anunciar que él iba a tomar ese lugar, tal y como lo hizo en la temporada número 2 del reality.

Ya con las cocinas encendidas, cada uno debía preparar una comida que consistía en una entrada, el plato principal y el postre. Entre los mismos, se repartieron las tareas y pusieron manos a las obras. A la hora de las devoluciones, la exCombate protagonizó un momento incómodo con Martitegui.

El enfrentamiento ocurrió cuando Mica pasó al frente para presentarle al jurado una entrada que nombró: “Volcán de sabor”, que consistía en la elaboración de una papa cilindro rellena con salsa de berenjenas y salsa de tomate, con el agregado de vegetales salteados. Si bien la concursante pensó que iba a estar a la altura de los profesionales, no todo le salió como esperaba.

Fiel a su estilo, Martitegui le señaló que se había pasado con un ingrediente: el ajo. “No se siente nada de todo lo que dijiste. Toda la sutileza de la presentación, lo tiene de grotesco en el sabor”, expresó ante la mirada atenta de Viciconte.

“Si estuvieras en un cóctel, con esa cantidad de ajo no podés hablar con nadie más en toda la fiesta. Te tenés que ir a tu casa directamente o darle al que está con vos un montón de estos al que esté con vos y así están parejos. El ajo satura absolutamente todo. Termina siendo un plato pretencioso”, sentenció.

Germán Martitegui le reclamó a Mica Viciconte por un condimentando de su preparación Captura

Ella, por su parte, no estuvo de acuerdo con las críticas. “No tiene mucho ajo. Yo lo cociné. Tiene uno solo. Lo demás se lo saqué todo. Yo tengo autoridad para defender mi plato”. Como respuesta, Martitegui reiteró: “Tiene mucho ajo, te lo digo yo. Me parece que tengo autoridad para decirlo. Vos tenés libertad para opinar, pero no autoridad porque no sabés”.

Sin mantener el silencio, la marplatense se defendió: “No te estoy mandando a vos, estoy defendiendo mi plato”. “Tratá de aprender y hacerlo mejor la próxima vez si querés seguir acá”, cerró la charla el propietario del restaurante Tegui.

Si bien Mica intentó tomarse la situación de la mejor manera, al llegar a su estación de trabajo rompió en llanto cuando abrazó a sus compañeras. En un intento para justificarla, Cathy Fulop lanzó: “No puede con su genio… Ella es combativa”. Denise Dumas, por su parte, se percató de la situación y le dijo: “No se te ocurra llorar”. Sin embargo, Mica no aguantó y entre lágrimas, expresó: “Que no me rompa las pel…. Porque no me conoce”.