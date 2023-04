Masterchef: “En cocina hay cosas que se pueden opinar, y cosas que no”, la tensa devolución de Germán Martitegui a un participante

escuchar

Los chefs amateur son cada vez menos en MasterChef Celebrity, y como es habitual, los domingos esa lista se achica un poco más a través de una expulsión. A las 22:30, Wanda Nara saludó al público y dio por iniciada una nueva entrega del reality culinario. Esta vez, los que estaban en la cuerda floja eran Aquiles González Sviatschi, Juan Francisco Moro, Rodolfo Vera Calderón, Delfina Gayoso, María Sol Ferrero, Silvana Díaz y Juan Ignacio Feibelman.

Cuando se ubicaron en sus estaciones, los cocineros se encontraron una caja misteriosa y no demoraron en arriesgar qué podía haber adentro. Pero su sorpresa fue mayor cuando comprobaron que solo había una caja vacía, y Aquiles arriesgó: “Algo vamos a tener que poner acá, y va a tener que entrar”. En ese momento, Germán Martitegui expresó: “Hay una palabra que va a estar presente toda la noche, y es precisión”. Más adelante, Donato de Santis agregó: “Como saben, esa palabra es característica de un cierto tipo de cocina, y le voy a agregar la palabra detalles”.

Dicho eso, los participantes descubrieron que el desafío consistía en preparar nueve tarteletas, y Damián Betular explicó: “Deben preparar nueve mini tarteletas, que tienen masa quebrada de cacao y almendras, en curd de naranjas, un merengue suizo, cascarita de naranja, polvo de pistacho y pétalos de flores. Por eso, precisión, detalle y vamos a agregar réplica, porque tienen que ser exactamente iguales a las que están viendo acá”.

Sin perder un minuto, los chefs comenzaron a hacer sus preparaciones, procurando que los nervios no los traicionaran. Las dudas no dejaban de surgir, los jurados procuraban evitarles los pasos en falso, y los apuros atentaban contra el resultado final. Sin embargo, a los setenta minutos lograron cumplir su cometido y entregar las piezas terminadas, aunque como era de esperar, no en todos los casos los resultados fueron los esperados.

La degustación: pocas sorpresas y muchos errores

Aquiles fue el primero en ser convocado, y el participante se mostró medianamente confiado. Luego de probar las tarteletas, Martitegui observó: “La presentación es sorprendente, la textura del merengue está un poco blanda, pero en la boca se genera un terciopelo de sabores cítricos muy interesantes”. Luego llegó el turno de María Sol, y las devoluciones fueron mejores de las esperadas , y al respecto Betular destacó: “Cierro los ojos y te magino debajo de un naranjo haciendo esto, todo está muy bien. Se puede trabajar un poco más la prolijidad, pero la masa está perfecta”.

Delfina llevó sus nueve tarteletas, y Donato elogió la facilidad con la que se podía cortar a cada una de ellas, pero luego Betular remarcó: “Hay cosas bien, pero cosas nada bien”. Rodolfo debió probar una de sus tarteleta, por pedido de Germán, cuando le aseguró que la pieza no estaba del todo terminada. En ese momento se produjo una escena de evidente tensión, cuando Martitegui remarcó: “En cocina hay cosas que se pueden opinar, y cosas que no. Y para cualquier profesinal que llamemos, este curd no está cocido, este curd está crudo”. Sin embargo, el participante defendió su preparación.

“Este domingo yo no me voy”, comentó Silvana cuando acercó su preparación, y Betular destacó: “El curd está muy bien, el merengue también, lástima las cascaritas”, a la vez que Martitegui subrayó: “La presentación me sorprende, creo que es un paso adelante. Lo que tenés que cambiar depende solo de vos, hay algo en tu actitud que tiene que ser de ganadora”.

Las de Juan Francisco no fueron las mejores tarteletas de la noche, y De Santis apuntó: “En el conjunto cuando lo comés, está buscando el sabor de algo que no entrega”, a la vez que Betular señaló: “Lindas no son”. En último lugar, Nacho tampoco pudo sorprender gratamente a los especialistas, y Betular le aseguró: “La masa está muy gruesa, ni hablar de lo estético, está todo medio raro”, mientras que Donato sentenció: “Ese curd tiene un sabor casi metálico, rescato poco”.

El veredicto

Una vez que probaron todas las tarteletas, los jurados se retiraron a deliberar el destino de los participantes, y quién sería el eliminado. En primer lugar, los especialistas llamaron a María Sol, y Martitegui la felicitó: “Maravilloso lo que hiciste hoy, tenés el mejor plato de la noche y pasás a la próxima semana”.

En segundo lugar, los jurados convocaron al frente a Aquiles, Silvana y Rodolfo, a quienes les dijeron que se salvaban solo por ser “los menos peores de la noche”. De ese modo, Delfina, Juan Francisco y Nacho quedaban en la cuerda floja, y fue este último quien terminó por quedar afuera del juego.

LA NACION

