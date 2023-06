MasterChef: Juan Ignacio fue eliminado, en una gala que presentó una original consigna

escuchar

A las 22:30 puntual comenzó una nueva gala de eliminación de MasterChef. Cada vez falta menos para que el reality llegue a su final, y luego de una semana de repechaje, las expulsiones volvieron a las cocinas del ciclo culinario. Antes de darle paso a los especialistas, Wanda Nara saludó a los participantes que estaban en zona de riesgo, ellos eran Antonio López, Juan Ignacio Feibelmann, Juan Francisco Moro, Daniela Kompel, Rodrigo Salcedo y Aquiles González Sviatschi.

Una prueba con el azar como protagonista

Al momento de revelar la consigna, Donato de Santis adelantó que el objetivo era preparar un plato “salado, libre”, y Germán Martitegui pronto agregó: “Cuando suene la chicharra, van a ir pasando de a uno en uno, y va a dar vuelta uno de estos casilleros que tenemos acá”. En ese momento, Damián Betular aclaró: “Detrás de cada uno de estos casilleros hay una consigna, que al darse vuelta, los seis deberán cumplir” . Y por último, Donato concluyó: “Si el casillero presenta un ingrediente, todos los participantes tienen que ir corriendo al mercado, buscar ese ingrediente e incorporarlo sí o sí en el plato que estén haciendo”.

De esa manera, todos empezaron a preparar sus comidas, sin saber qué ingredientes podrían llegar a tener que sumar, según transcurriera la noche. Pronto cada uno de los cocineros se puso manos a la obra, pero a los pocos minutos sonó la temida chicharra. El primero en probar suerte con los casilleros fue Aquiles, al que le tocó una placa en la que figuraba el tamarindo, un ingrediente que todos los cocineros debieron sumar a sus platos.

En segundo lugar, Juan Francisco dio vuelta un casillero y obtuvo un comodín (en forma de cara de Martitegui), que le indicaba que la prueba seguía sin nuevos ingredientes. Luego Antonio sacó otro comodín, esta vez con el rostro de Betular, y Daniela tuvo la misma suerte. Inmediatamente después sonó la chicharra y Rodrigo sacó hongos de pino, y en último lugar, Juan Ignacio obtuvo en suerte pasas de uva. De esa forma, todos esos elementos fueron sumados a las preparaciones de los participantes.

La hora de la degustación

Una vez finalizado el tiempo de preparación, comenzó la etapa más importante de la noche. De ese modo, Juan Francisco fue el primero en acercarle a los chefs, con un guiso de lentejas con mandiocas fritas, acompañado de chipas. Martitegui tomó la palabra, y destacó que los chipas estaban “buenísimos”, y apuntó: “El guiso, los hongos, las pasas de uva, todo quedó muy bien”.

Rodrigo llevó un pastel de carne con crema pastelera de choclo, y Betular indicó: “El relleno de entraña no me parece un pecado. Están muy bien balanceados los sabores, y la pastelera también. Pero dicho todo esto, para mí un MasterChef tiene que ser prolijo, limpio y ordenado en su área de trabajo, y hoy más que nunca era un caos. Empezá a ver cómo trabajás para ordenarte, porque eso es fundamental para un cocinero”.

Juan Ignacio apostó por un Mezzaluna rellena con brócoli, y Donato opinó: “Está bien armada la Mezzaluna, pero el relleno hace ruido, hay poca consistencia, y un exceso de aromática”. Por su parte, Betular agregó: “Estéticamente es muy linda la mezzaluna, pero la vajilla no hace que se luzca”. Aquiles preparó un chipa so´o con coleslaw, y Martitegui expresó: “La masa no parece la de un chipa, está muy seca, todo termina siendo en la boca una sensación de polvorón mega seco”.

Antonio se mostró muy seguro con su picante de pollo con verduras, y Betular apuntó: “Esperaba otra cosa. No es una catástrofe, pero me parece que hay algo en el balance de los ingredientes que o algo le falta, o algo le sobra. Hay una buena foto, pero me falta un poco de sabor”. El cierre estuvo a cargo de Daniela, con un Pan Bao relleno que Martitegui elogió: “Me gusta el pan bao, la masa está esponjosa, y son sabores que manejás bastante bien, pero me falta algo ácido”.

Al momento de la devolución, Rodrigo y Daniela fueron mencionados como los mejores de la gala. En segundo lugar, Antonio y Juan Francisco, aunque no se destacaron del todo, sí alcanzaron un piso de calidad que les garantizó una semana más en competencia. De ese modo, Juan Ignacio y Aquiles quedaron en la cuerda floja, siendo Nacho quien quedó afuera del reality.

