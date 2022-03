MasterChef: Paula “Peque” Pareto reveló el conmovedor gesto que tiene su familia para ayudarla en el certamen

En una nueva emisión de MasterChef Celebrity (Telefe), Paula “Peque” Pareto protagonizó un divertido cruce con Germán Martitegui y terminó haciendo una emotiva revelación sobre cómo la ayuda su familia para que tenga éxito en el certamen. Los dichos de la judoca desataron aplausos en el estudio y generaron ternura entre sus compañeras, que la contuvieron con un gran abrazo.

El reality de cocina sigue avanzando y, a pesar de que los desafíos se vuelven cada vez más exigentes, siempre hay lugar para los momentos graciosos y emotivos. En este caso, la ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 protagonizó ambos en cuestión de segundos.

Todo ocurrió sobre el final de la devolución del jurado Germán Martitegui. Pareto presentó un flan de queso gruyere y portobellos con coulis de tomate. Cuando estaba terminando su evaluación, el cocinero marcó una pequeña corrección: “Yo no le hubiera puesto los hongos adentro. Me arruina la textura del flan, es tan etéreo, cremoso y aterciopelado que cuando me encuentro cosas adentro no me suma”, opinó.

Rápidamente, Santiago del Moro se refirió al concepto de terciopelo que suele usar Martitegui para hablar de la calidad de los platos. El conductor recordó que a la “Peque” Pareto no le resulta útil esa comparación. La judoca profundizó en la imagen mental que le genera el término: “Cuando decís aterciopelado me imagino comiéndome un oso o una alfombra y no me gusta nada”.

El emotivo momento de Paula "Peque" Pareto en MasterChef Celebrity

Ante esto, el cocinero le respondió en tono de chiste, pero fue lapidario: “Quizás por eso nunca te sale”. “Perdón, Ger, no fue con la idea que te ofendas. Es lo que a mí se me viene a la cabeza”, aclaró Pareto. Después del ida y vuelta signado por las risas de todos los presentes en el estudio por la hilarante comparación que hizo la deportista, llegó el momento de una pregunta familiar y la emoción de la Peque.

La judoca fue consultada sobre quién come en su casa los platos que ella cocina. Allí, contó que su familia disfruta de sus preparaciones y que ellos se encargan de que los ingredientes estén listos al momento en que ella llega a cocinar: “Les digo lo que necesito y cuando llego a casa está todo preparado. Como tengo que hacerlo en una hora, cocino”, explicó.

“Es como un equipo, porque si ellos no me compran las cosas yo no puedo practicar”, describió la judoca. El comentario generó aplausos en todo el estudio de MasterChef Celebrity, tanto por parte del conductor como de todas las participantes presentes y se cerró con un abrazo grupal para ella.

La devolución para Paula “Peque” Pareto

Antes del comentario de Martitegui que llevó a una situación de humor y luego a la emotividad, el plato de la Peque había sido degustado y evaluado por los otros dos jurados, Damián Betular y Donato de Santis.

Luego de que la participante revelara que la receta de su postre es de Dolli Irigoyen, el pastelero fue el primero en dar su devolución. “El flan está muy bien. La consistencia está, me encanta el portobello. Está todo muy rico, la proporción de la salsa es un poco mucho”, calificó Betular.

En la misma línea se manifestó Donato, que remarcó la calidad del postre y solo mencionó las proporciones como un detalle a corregir.