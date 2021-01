Qué dijo Graciela Alfano luego de que Matías Alé confesara que fue "mantenido" por la actriz

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de enero de 2021 • 11:38

"Fui un mantenido, ¿Está mal? ¿Cuál es el problema?", disparó Matías Alé en la noche del martes de Polémica en el bar. Inmediatamente, un nombre -el de Graciela Alfano- se vino a la mente de todos y, aunque el actor advirtió que la exvedette no fue la única, confesó que en ese momento él no tenía ni tarjeta de crédito. "Tenía una extensión de ella que no ponía tope", indicó orgulloso.

De vacaciones en el mar, Alfano se comunicó con Nosotros a la mañana y confirmó los dichos de su expareja. "Yo soy una persona muy generosa. Si le doy una tarjeta es para que gaste. Igual no me acuerdo mucho, pero seguramente fue así", comentó la actriz en comunicación telefónica con el ciclo de eltrece. Y enseguida, Alfano le quitó peso a la situación: "Hice lo mismo que hace un hombre cuando sale con una novia jovencita, ¿Vas a comer pan duro cuando podés comer caviar?", señaló.

Sin querer revolver más el pasado, la actriz habló de su presente sentimental, que la encuentra en la playa disfrutando de un nuevo amor. "Estoy en el mar, feliz. Estoy con mi hijo Nicolás y con mi candidato; la estamos pasando bomba", reveló. Ante la intriga de todo el panel por saber de quién se trataba, ella advirtió: "Tengo un touch and go médico por si me pasa algo", bromeó, entre risas.

Y enseguida explicó cómo conoció al hombre en cuestión. "Tenemos muchas cosas en común. Lo conocía desde antes por amigos en común. Además, me hizo varias cosas en el cuerpo", aclaró dando a entender que fue su paciente tiempo atrás.