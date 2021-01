Graciela Alfano, entre un admirador secreto y el médico con el que se va de vacaciones Crédito: Instagram

Este viernes sucedió un hecho inesperado en Nosotros a la mañana. Mientras transcurría el programa en vivo, Sandra Borghi interrumpió la agenda del día para contar una situación que acababa de suceder. "Llegó algo", advirtió la conductora con una planta de orquídeas en la mano. Tras descartar que fuera para ella, la periodista reveló que se trataba de un regalo para Graciela Alfano de parte de su "admirador secreto, un hombre muy poderoso".

"Lo primero que pensé es esto debe ser para Nicole [Neumann, panelista del ciclo de eltrece] porque todo le llega a ella en la vida. Miré y no. Entonces dije: 'Esto es para mí'. Flor orquídea, divina, como dos lucas sale, mínimo, y pensé en la producción. Fui a agarrarla y no tenía nombre, entonces el de seguridad me dice: 'Sandra, no es para vos, es para Graciela Alfano'", comentó la conductora, entre una mezcla de decepción y sorpresa.

Y para que no queden dudas, Borghi leyó la dedicatoria en vivo: "Al verte me hacés suspirar. Tu admirador anónimo", decía la tarjeta que acompañaba el presente. Anonadados por la situación, el panel empezó a disputarse la flor, ya que Alfano no se encontraba en el piso. "Espectacular, me encanta. Me la llevo, ya que Grace no vino", dijo Neumann mientras observaba el presente de cerca.

Sin embargo, y ya al tanto de la situación, Alfano reclamó su regalo a través de un audio de WhatsApp. "Ay, qué divina, qué divina esa orquídea. Son mis preferidas esas orquídeas blancas, así que indudablemente ese señor y yo estamos conectados desde otra dimensión. Bueno, ya sabés lo que tenés que hacer", expresó la actriz.

Enseguida, la conductora reveló que, luego del mensaje, Alfano le pidió que la conecte con su admirador secreto y dio detalles del hombre en cuestión. "Creo sospechar quién es. Es una persona poderosa, tiene espalda. No trabaja en el canal, es de afuera. No está en pareja, pero el tipo es un romántico", remató tras asegurar que ya le había confesado sus intenciones con Alfano.

La confesión de Alfano

Minutos después, Alfano estuvo en el móvil de Los ángeles de la mañana para hablar de la confesión que, en las últimas horas, hizo Matías Ale sobre su touch and go con María Fernanda Callejón. Si bien el actor aseguró que fue después de separarse, Alfano tuvo sus dudas y recurrió a su archivo de "deliveries" [Alé solía guardar los contactos de sus amantes con nombres de restaurantes] para chequear si había algún nombre que se vincule con la actriz.

Tras no encontrar nada, la exvedette aprovechó el momento para hacer una confesión: "Voy a dar una primicia. Tengo un touch and go que es un médico y me voy de vacaciones una semana con él", lanzó sorpresivamente ante la mirada atónita del conductor.

Ante semejante primicia, Ángel De Brito quiso saber más, pero Alfano no dio detalles: "Sólo voy a decir que si nos da Covid, estamos cubiertos", expresó, entre risas.

