Medios locos, el “peor programa” de Maju Lozano, el plantón de Carmen Barbieri y las razones de su fracaso

El verano es una época en donde los canales, habitualmente, prueban programas o le dan espacio a nuevos proyectos para ser testeados al aire; y, si funcionan bien, se les busca un lugar en la grilla anual. América se caracterizó siempre por darle oportunidad a figuras o a proyectos alternativos que luego se convirtieron en éxitos, como fue el caso de Los Mammones con Jey Mammon en 2021 o más atrás en el tiempo, CQC y Lalola.

El 2 de enero de 2012 debutó, a las 20.30, Medios locos, con Maju Lozano, ciclo que venía a reemplazar al exitoso RSM de Mariana Fabbiani en esa misma pantalla. La conductora estaba acompañada por Clemente Cancela, Santiago Calori y el Tucu López, en la locución.

El envío, que nació como una apuesta para el verano, prometía un resumen de lo que aconteciera durante el día, buen humor y la cobertura de toda la temporada. Definido como “el desinformativo de la tele”, la idea era presentar lo que pasaba dentro de la televisión de una manera irónica y divertida. Medios locos tuvo su primera versión con Adolfo Castelo en el año 2000, en las medianoches de Canal 7, también producido por Gastón Portal. El equipo lo integraban Mex Urtizberea, Gillespie, Gisela Marziotta y Marcela Pacheco.

Los debuts siempre generan nervios, pero lo que tuvo que pasar Maju Lozano fue muy difícil de remontar. La primera invitada en el móvil, desde Mar del Plata, era Carmen Barbieri, una gran figura, siempre rendidora, que protagonizaba Barbierísima y a la vez estaba envuelta en un escándalo mediático por la infidelidad de Santiago Bal, que se hizo pública. Antes de presentarla, la conductora hizo un chiste que no cayó nada bien del otro lado. “Están todas diciendo que se acostaron con Santiago Bal. Hay que acostarse con él, convengamos que eso es tener huevos”, dijo Lozano en tono de broma.

Carmen Barbieri abandona el móvil del programa Medios Locos

“¿Carmen, sos vos?”, le dio pie luego la conductora, sin esperar la reacción que tendría la capocómica. “Sí, la que se acostó con Santiago Bal y tuvo un hijo hermoso así que no es tan malo. No me causó gracia. Sos bárbara, hacés humor, pero metés el dedo donde duele. No me ofendés con eso, me lastimás porque yo tengo un hijo de 22 años. Cuando el tuyo crezca y te digan algo así, no te va a gustar”.

“¿Es tu primer programa?”, le preguntó irónica Barbieri. “Empecé como el culo”, respondió Lozano. A lo que la actriz agregó una frase que se iba a convertir en la profecía de lo que sería el fallido ciclo de América: “Como el culo empezaste, vamos a ver cómo vas a terminar”.

En su primer día, el informativo “más desinformado” -así se lo promocionaba desde el canal- obtuvo un promedio de 3,1 puntos de rating y quedó cuarto en su franja, según datos de Ibope. La competencia era fuerte, ya que del otro lado tenía a Bendita y los noticieros de Telefe y Eltrece. La marca más alta fue al día siguiente del escándalo con 5 puntos.

Y es que Medios locos no sólo arrancó con el pie izquierda por el plantón de Carmen Barbieri en su debut, sino que programa tras programa las cosas se fueron complicando y el rating no acompañó. En ese contexto, a menos de un mes del arranque, Clemente Cancela y Santiago Calori abandonaron el ciclo y Humberto Tortonese, que había sido anunciado con bombos y platillos, nunca apareció. Ni desde el programa o el canal oficializaron las renuncias y para ese entonces las mediciones promediaban los 2,7 puntos de rating.

2012 Telefe lo ganó con 11,2 de promedio, después de dos años consecutivos que fueron de eltrece. El canal del solcito marcó 9,5 puntos de rating; elnueve quedó tercero con 4,7 puntos; América cuarto con 4,3 puntos y Canal Siete obtuvo 2,7 puntos. El éxito de Telefe se basó en la ficción Graduados con un promedio de rating por encima de los 25 puntos; el fenómeno de Dulce amor, la vuelta de Mirtha Legrand a la ficción con La Dueña y la primera temporada de La Voz Argentina.

En 2018, en su actual programa Todas las tardes, en elnueve, la conductora contó que Medios locos fue una de las peores experiencias de su vida televisiva: “No me molesta tanto recordar ese momento como recordar ese programa, fue el peor programa que hice; nunca la pasé tan mal”. Y agregó: “La gente que estaba en ese momento en el canal me dejó absolutamente sola, los que trabajaba conmigo se empezaron a ir, de hecho se levantaban del aire. Pasó mucho tiempo, yo lo que sentí en ese momento es que no tuvieron los huevos para enfrentar a quien tenían que enfrentar y se la agarraron conmigo. Aparte eran todos varones, que no era un detalle menor, y muchas mujeres salieron a pegarme”.

Terminó Medios Locos

A menos de tres meses del debut, el 8 de marzo de 2012, Medios Locos se despidió de la pantalla de América. Más allá de los sinsabores que tuvo que padecer y de los problemas personales, que reconocido por ella, la tenían en jaque, Lozano demostró no sólo su profesionalismo a la hora de sostener “un barco que nació hundido”, sino también una gran fidelidad con Gastón Portal, productor del envío, a quien le había dado su palabra de estar al frente del programa, rechazando una muy buena propuesta de Telefe.

Al lunes siguiente, “El Pelado” López llegaría con Antes que sea tarde, en el horario de las 20.30, y otra sería la historia.