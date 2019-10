Mirtha Legrand habló de todo en la gala anual a beneficio del Hospital Rivadavia Crédito: Gerardo Viercovich

24 de octubre de 2019 • 18:24

Como cada año, Mirtha Legrand estuvo en la gala a beneficio del Hospital Rivadavia y habló de todo para las cámaras. Así, por ejemplo, no pudo evitar opinar de política, a días de las elecciones presidenciales.

"Quiero ir a votar el domingo. No estoy preocupada sino confiada. Si se puede. ¿Vieron cuánta gente convocaron a Mar del Plata? Multitudes", aseguró la conductora, en diálogo con el programa Involucrados.

La diva también habló de su nieta, Juana Viale, y del misterioso -y muy costoso- regalo que recibió recientemente. "Sé que un empresario le regaló dos relojes, pero no se sabe quién era", señaló. Y con respecto a la foto en topless que la joven actriz subió a Instagram, aseguró: "Esta Juanita.. Ella puede hacer todo".

Como cada vez que la tienen enfrente, los periodistas aprovecharon para preguntarle a Legrand de todo y ella, por supuesto, contestó sin problemas. "¿Si Martín Redrado es el padre de Matilda, la hija de Luciana Salazar? No lo sé, son temas muy delicados", aseguró. Pero sí se animó a opinar sobre los tuits políticos de la vedette. "Debe tener un buen informante. No sé si es Martín o quién. No creo que esté operando, como aseguran algunos", señaló.

Sobre las denuncias de abuso sexual que pesan sobre Axel, la conductora también dio a conocer su opinión. "Que investigue la Justicia. La verdad, me sorprende porque cuando viene a mi programa habla de su familia, de sus hijos, que viven en un lugar muy apartado, de que hacen el pan en la casa... Y luego sucedió esto. Que se investigue", pidió.

¿ Pampita la invitó a su casamiento con Roberto García Moritán? "No me invitó pero iría, claro, pero no soy de su círculo íntimo. La encontré en los Martín Fierro de la Moda y me vino a saludar porque conmigo es muy amorosa. Le dije que cómo se casaba si hacía dos meses que estaba de novia pero me contestó que está muy enamorada. La vi muy segura", recalcó la diva.

Finalmente, contó que sigue hasta diciembre con sus programas del sábado a la noche y el domingo al mediodía, por eltrece, pero que no sabe qué sucederá en el verano ni en el 2020: "Me encantaría ir a Mar del Plata pero no sé qué sucederá; no sé si voy a estar al aire en verano. Ni tampoco sé qué va a pasar el año que viene".