La conductora reapareció en Almorzando... y habló con su nieta Juana Viale en este duro momento que atraviesa

La conductora Mirtha Legrand participó por primera vez, desde la muerte de su hermana, Goldy y por vía telefónica, de su programa Almorzando... "La Chiqui" tuvo un mano a mano con su nieta, Juana Viale, quien la reemplaza en sus ciclos, y habló de cómo se encuentra de ánimo.

"Qué lindo escucharte, abuela", le dijo Juana. "Sí, tenía muchas ganas de hablar con vos, hace 90 días que estoy encerrada, desde febrero que no nos vemos", le respondió Mirtha, quien luego habló del duelo que está atravesando. "Lo de tu tía Goldy es un golpe muy fuerte, me estoy esforzando para salir, para estar bien, pero quien no lo pasó no sabe lo difícil que es", expresó Legrand.

En un momento de la charla, una de las invitadas a la mesa, la artista Sandra Mihanovich, le remarcó que quizá si hubiese podido continuar trabajando eso la hubiese ayudado. "No, no lo sé", señaló Mirtha. "Creo que hubiese llorado todos los días", apuntó Legrand, quien contó cómo está atravesando el aislamiento. "Camino, hago ejercicio, miro televisión, cuento los autos que pasan por la ventana, pero no salgo ni al balcón. Hay que tener una gran fortaleza para pasar esta pandemia, yo felicito a los argentinos, están haciendo un papel maravilloso, después hay muy pocos que alteran las reglas, pero hay que salir de esto con optimismo", expresó la conductora.

Ante la pregunta de su nieta sobre la crisis de la empresa Vicentin , Legrand dio su opinión sobre el tema: "Tenía un déficit tremendo, aunque yo estoy deseando que se quede en Santa Fe y que no intervenga el Gobierno, pero tiene muchas deudas", remarcó.

Sobre el final de la charla, felicitó a Juana por su tarea, le dijo que el sillón "ahora tiene dos dueñas", y se quebró al expresarle que Goldy la está mirando "desde el cielo".

Silvia "Goldy" Legrand, hermana gemela de Mirtha y actriz murió el 1° de mayo, a los 93 años, en su casa de Olivos mientras dormía. Según pudo saber LA NACIÓN , Goldy se encontraba bien de salud, pero nunca pudo recuperarse de la muerte de su hermano mayor, José Martínez Suárez , quien falleció el 17 de agosto de 2019, a los 93 años, por complicaciones derivadas de una neumonía.