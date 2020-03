Mirtha Legrand volvió a la TV y evitó los comentarios políticos

La conductora aseguró estar muy contenta de volver a la pantalla de eltrece con su temporada 52 Crédito: Instagram Mirtha Legrand

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de marzo de 2020 • 15:26

Después de un receso durante la temporada veraniega, Mirtha Legrand volvió a la pantalla de eltrece. El domingo, a las 13, Almorzando inició su temporada 52, todo un hito a nivel mundial.

La conductora, quien optó en su debut por un vestido celeste bordado en cristales, comenzó su programa asegurando que "la leyenda continúa", en alusión a cómo siempre asegura que se retirará de la TV, para luego regresar al año siguiente.

"Estoy muy contenta de volver, de tenerlos a todos de vuelta, muchas gracias por todo", le expresó a la producción de su ciclo. La semana próxima, Legrand también retomará su programa nocturno, La noche de Mirtha, con un mano a mano con Jorge Lanata . "Vamos a tener una mesaza hoy", anticipó Legrand, para luego dar a conocer a sus invitados: Marcos Carnevale, Marcelo Polino, Adrián Suar, Moria Casán, Agustina Cherri y el Dr. Daniel Lopez Rosetti.

Posteriormente, la conductora mostró el nuevo decorado, al que calificó de "impecable", y celebró el Día Internacional de la Mujer con una contundente frase: "las mujeres nos merecemos todo". Por otro lado, fiel a lo que había anticipado , Legrand omitió los comentarios políticos en su monólogo inicial, porque apuesta a un Almorzando que no circule por ese carril. De todos modos, sí invitó al presidente Alberto Fernández a una futura mesa, como le contó a LA NACION.

Así volvió Mirtha Legrand a la TV en 2020 - Fuente: Twitter 00:06

Video

"Sí, lo invité y me respondió rápidamente", reveló. "Fue una respuesta afectuosa, muy cálida. Me dijo que por ahora no era posible, que se iba a dedicar solo a su trabajo, a su presidencia y que, más adelante, seguramente iba a ser factible. Explicó que, por el momento, no iba a ir a ningún programa", le compartió Mirtha a este medio.

Al sentarse a la mesa, la conductora no pudo evitar dirigirse a una ausente Luciana Salazar, remarcando que "uno no se baja así de un programa", en referencia a cómo Luli decidió no ir a Almorzando a último momento , luego de que en otro ciclo del canal, Los ángeles de la mañana, se la vinculara al exsuegro de Máximo Thomsen, uno de los rugbiers más complicados de todos los imputados por el asesinato de Fernando Báez Sosa.

Para distender el clima, Suar dijo que le gustaría "tomar un café" con Luciana para hablar de lo sucedido, y se le agradeció a Polino que ocupara la silla de la rubia.

De esa forma transcurrió el programa: con charlas amenas e informativas, que abordaron tópicos que fueron desde las novedades sobre el Coronavirus, pasando por los pormenores del regreso de ShowMatch y el casamiento de Casán con Humberto Poidomani (al que la diva definió como "mágico"), hasta el inminente estreno de Corazón loco, la comedia protagonizada por Suar y dirigida por Carnevale, que llega a nuestras salas el 19 de marzo.