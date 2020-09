Mora Furtado fue atropellada por un auto mientras andaba en bicicleta Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de septiembre de 2020 • 13:47

El viernes 4 de septiembre la exmodelo Mora Furtado sufrió un accidente en Recoleta, a una cuadra de su casa, cuando volvía del paseo diario que suele hacer en bicicleta. Como consecuencia, sufrió fuertes golpes en varias partes de su cuerpo.

"Tengo la mano derecha entablillada, una costilla fisurada, una rodilla muy golpeada. Pero estoy un poco mejor. Todavía me quedan cinco semanas de recuperación", contó Furtado en Confrontados, el programa que conduce Marina Calabró Y continuó: "Es una pena, una tristeza lo que sucedió, porque ando mucho en bicicleta y este accidente fue un mal cálculo de la señora que manejaba su auto y apenas vio el semáforo en verde, puso primera y dice que no me vio".

Según contaron en el ciclo de El Nueve, Mora iba andando en su bicicleta cuando fue embestida por un auto. Aseguran que la mujer que conducía el vehículo se bajó del auto y le pidió disculpas, pero Furtado estaba tan shockeada que no atinó a pedirle los datos.

Ahora hay una investigación en curso y el abogado de Mora pidió las cámaras de la esquina, para ver cómo sucedieron los hechos. Sus íntimos dicen que Mora está muy angustiada y que no puede quitarse de la cabeza el momento en que voló de la bicicleta y cayó en el pavimento.