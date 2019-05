La joven participará de la salsa de tres, como invitada de Charlotte Caniggia Fuente: Archivo

Desde que alcanzó la mayoría de edad, Morena Rial levantó el perfil, primero en las redes sociales y luego planificando una carrera como cantante. Por eso, no resulta extraño que haya aceptado participar como invitada de Charlotte Caniggia en la salsa de tres, uno de los ritmos más esperados que tendrá este año el "Súper Bailando".

"Empezamos a ensayar el lunes y la verdad es que estoy un poco nerviosa", contó Morena en Hay que ver, el programa de El Nueve con el que conversó esta tarde, de cara a su debut sobre la mediática pista de ShowMatch. Y, aunque en un principio era El Polaco quien iba a bailar con Charlotte, la producción del programa hizo un enroque y decidió que el cantante acompañara a su exmujer, Karina "La Princecita" Tejeda. Fue entonces que la hija de Caniggia decidió convocar a Morena para que la acompañe.

La hija de Jorge Rial confirmó que antes de llamarla a ella, Marcelo Tinelli se comunicó telefónicamente con su papá para preguntarle si estaba de acuerdo. "Hay códigos entre ellos. Después mi papá me preguntó a mi si quería bailar, porque es mucha exposición de golpe. Yo estoy acostumbrada a las redes sociales y no a la tele. Y esto es fuerte", dijo la joven que, aseguró, estudió baile hasta los 12 años.

Luego, al ser consultada sobre la eventual presencia de Rial en la pista el día de su presentación, ella se mostró dubitativa: "No sé si quiero que vaya mi papá. Capaz me pone nerviosa. No le pregunté a mi papá si iría. Tampoco a mi hermana Rocío... Creo que si mi papá no va, mi hermano menos aún".

Morena explicó que el lunes comenzará a ensayar de cara a la presentación.