Moria Casán: "Me gustaría ser jurado de MasterChef Celebrity; no entiendo de cocina pero sí de sabores" Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de noviembre de 2020 • 17:27

"Estoy adelantada al tiempo, en la cuarta dimensión. Hace años que yo no beso a nadie y digo que tengo make up. Tampoco soy abracera porque tengo un gran problema con la textura de las pieles y los olores. Odio los abrazos, excepto en la intimidad. Y toda mi vida usé guantes quirúrgicos", conto Mora Casán sobre la "nueva normalidad" en tiempos de Covid-19.

La exvedette y jurado de Cantando 2020 aseguró además que se pondría la vacuna sin dudarlo: "La rusa o la que estuviera disponible, me da igual. Yo soy pro vacuna. Tengo todas las vacunas puestas. Creo en la ciencia, en toda la cantidad de gente que está estudiando. ¿Cómo no me la voy a poner? También me vacuno todos los años contra la gripe. No soy hipocondriaca, pero voy al médico siempre y me hago chequeos anuales", detalló en Confrontados.

Casán contó además que no cree en las campañas que utilizan a los famosos: "Estamos devaluados. Un poco más y nos tiran a la basura. De los que parecen en la televisión dicen que son mediáticos. No es mi caso porque soy icónica. Ya quedan pocos artistas". También habló sobre la lucha de Flavio Mendoza por la reapertura de los teatros: "Se puso la camiseta. Le tengo mucho respeto a la señora (Alejandra) Darín [titular de la Asociación Argentina de Actores] pero creo que a Flavio le tendrían que dar un lugar en algún lado, en Variedades 1 o 2, donde sea. Se lo merece".

Finalmente, Moria habló sobre el éxito de MasterChef Celebrity, ¿se animaría a ser parte del programa de Telefe? "No iría a MasterChef porque me tendría que cortar las uñas. No es un placer mío la cocina aunque una vez le hice una hamburguesa a mi hija y me salió riquísima. Pero sí me gustaría ser jurado porque no entiendo de cocina pero sí de sabores", señaló.

"Estoy feliz como jurado del Cantando, que quede claro. Me gustaría hablar de las estrategias de juego. Los domingos lo veo un poco y me mató que se fuera Iliana. Se nota una cosa bastante genuina, sobre todo en Iliana y en Boy Olimi. Esas cosas son hermosas cuando son verdaderas y traspasan la pantalla. Como espectadora, veo que hay buena energía. En la semana no lo veo porque competimos, pero los domingos lo espío", aseguró. Y sobre el jurado dijo: "Me gustaría juzgarlos a ellos. Están muy bien, porque hay que entender que estoy es un show y todo está pasado de acting".