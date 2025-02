Murió la abuela de una participante de Gran Hermano y la producción tomó una decisión que sorprendió a más de uno

Ángel de Brito, conductor de LAM (América), dio a conocer la muerte de un familiar de un participante de Gran Hermano. Se trata de la abuela de Martina Pereyra, una de las concursantes “originales”, quien no fue notificada sobre este tema y abrió la polémica en el estudio de televisión.

“La abuela de una de las participantes falleció. Era una abuela que participaba del programa porque iba a la tribuna, estaba presente. Y a la participante no le avisaron”, aseguró De Brito. En esa misma línea, agregó: “Después, más allá de lo que digan los chicos, hay una decisión de la familia de decidir qué decirles, porque por ahí eso no estaba previsto, no estaba en los planes. Hay imponderables que tienen que ver con la salud o con un accidente”.

Martina Pereyra, participante de Gran Hermano

Esta situación generó un debate sobre la decisión o no de avisarle a Martina sobre la pérdida de su familiar. A raíz de esta disyuntiva, Fefe Bongiorno, panelista de LAM, se comunicó con Delfina, la mamá de la participante, quien ingresó durante el reality en el juego “Congelados”, y dio su versión sobre de los hechos: “Fue más que nada porque Martina no está pasando un buen momento en la casa, está angustiada por varias cosas y sentían que de darle la información no solo era imposible revertir la situación, sino que además le podría traer un estrés adicional que hoy no tiene manera de resolver“.

Sin ninguna comunicación oficial por parte de la producción de Gran Hermano ni de Santiago del Moro, este tema sensible dejó expuesto al ciclo televisivo y tanto De Brito, Yanina Latorre, Cinthia Fernández, entre otros integrantes de LAM, apuntaron contra la decisión del ciclo televisivo en no mantener al tanto a la participante del fallecimiento de su ser querido.