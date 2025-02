La reacción de Wanda Nara tras la denuncia de Emily Ceco contra Santiago Martínez por violencia de género

La semana pasada, Emily Ceco, la exparticipante de Love is Blind (Netflix), denunció a su marido, Santiago Martínez, a quien conoció y con quien se casó dentro del programa, por violencia de género. El martes presentó la denuncia y el jueves detalló la brutal golpiza que le dio su pareja y los insultos y amenazas que recibió de su parte. Ahora, en medio de las repercusiones, la joven se tomó unos momentos para hablar con sus seguidores sobre cómo se encuentra y entre varias cosas reveló cómo se comportó Wanda Nara con ella. Cabe recordar que la mediática condujo el reality junto a Darío Barassi.

Emily Ceco de Love is Blind denunció a su marido Santiago Martínez, por violencia de género (Fuente: Netflix)

Emily Ceco y Santiago Martínez se conocieron dentro del reality de citas a ciegas. Se enamoraron, se casaron y apostaron por una vida juntos. Sin embargo, la semana pasada trascendió que estaban separados. El jueves ella estuvo en El ejército de la mañana (Bondi Live) y relató que fue brutalmente agredida tanto física como verbalmente por su marido. Radicó la denuncia y le dieron un botón antipánico.

Luego de que se conocieran los mensajes que él le envió para pedirle disculpas, Melisa, la hermana de Emily, mostró las marcas que le quedaron a la joven en la cara y el cuello tras los golpes. “Difundan la cara de este sore** que dejó así a mi hermana”, expresó en el video que subió a las redes.

Wanda Nara y Darío Barassi junto a Emily Ceco, Santiago Martínez y otros participantes de Love is Blind (Fuente: Netflix)

En medio de las repercusiones, Emily decidió volver a pronunciarse públicamente. En un video que publicó en sus historias de Instagram, se refirió al apoyo que recibió de parte de la conductora del reality. “Quiero agradecerle a Wanda Nara por ponerse a mi disposición, por contactarse conmigo, por tratarme con tanto amor y respeto y por ser tan, tan empática”, expresó Ceco. “Hoy me estoy priorizando y pronto voy a hablar. Tengo muchas cosas que contar. De a poco me voy acordando muchas situaciones, pero necesito acomodarme primero”, reflexionó.

Paralelamente, también les extendió su agradecimiento a Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno, los conductores de El ejército de la mañana, por el espacio y por la forma en la que se comportaron tanto con ella como con su madre.

Emily Ceco habló tras denunciar a Santiago Martínez por violencia de género

En otra historia que subió, Emily se refirió a los mensajes de apoyo que recibió: “Les agradezco de corazón todo el amor que me están dando. Estos días me estuve priorizando a mí, a estar tranquila y casi no entro a las redes sociales. Contesto algún que otro mensajito puntual”. En la misma línea le extendió su agradecimiento a Cinthia Fernández y a su pareja, el abogado Roberto Castillo, quien asumió como su representante legal en el caso. “Me están ayudando absolutamente en todo y estamos en un solo camino que es buscar justicia y que yo esté lo mejor posible”, dijo.

En cuanto a Santiago Martínez, hasta el momento no se pronunció públicamente sobre la denuncia que le hizo Ceco. Sin embargo, después de lo que pasó, lo echaron de su trabajo. “Manifestamos nuestro repudio absoluto a los hechos de público conocimiento. Por ende se decidió la desvinculación de manera inmediata de nuestro streaming Qué distintos somos”, expresaron desde el canal River Play Digital por medio de un comunicado que publicaron en Instagram.

Tras la denuncia de Emily Ceco, desvincularon a Santiago Martínez del programa de streaming Que distintos somos (Foto: Instagram @riverplaydigital)

“En nuestro espacio no hay ni habrá lugar para quienes ejerzan o justifiquen cualquier tipo de violencia. Nos solidarizamos con la víctima y reafirmamos nuestro repudio ante estas situaciones”, finalizaron. En resumen, tras la denuncia, Martínez quedó desvinculado de su trabajo en el programa de streaming Qué distintos somos.