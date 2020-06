Coronavirus: la preocupación de Nancy Pazos por la confirmación de dos casos en el country en el que vive Fuente: Archivo

Este lunes, Nancy Pazos confirmó que en su barrio se detectaron dos casos de Covid- 19 . La periodista, que vive en el country La Lomada, en Pilar , habló con Nosotros a la mañana y, tras asegurar que se enteró de la noticia por los vecinos, advirtió el mal funcionamiento del protocolo.

"Se supo este fin de semana que había un caso de una familia que vino de afuera en el último vuelo de repatriación. La mamá del grupo familiar dio positivo, está internada desde el miércoles y el resto de la familia anoche, recién anoche, fueron hisopados", relató la periodista.

Tras denunciar públicamente que la prepaga de la familia en cuestión tardó 5 días en dar aviso a la Municipalidad de Pilar para que se lleve a cabo el protocolo correspondiente, reveló que no es el único caso confirmado. "Tengo entendido que hay otra persona, una vecina que dio positivo y está internada en el Otamendi", señaló molesta.

Sin alarmarse más de lo necesario, Pazos advirtió que no estuvo en contacto con ninguna de las dos familias, aunque confesó que va a extremar los cuidados. "Son dos casos aislados en un mismo barrio. A esta altura, cualquier barrio va a tener casos. Yo no conozco a ninguna de las dos familias, son 700 casas, hay distancia entre una casa y otra y no hay lugares comunes", indicó.

Por último, aclaró que es necesario informar ante la menor sospecha para poder tomar los recaudos necesarios: "No tiene que haber paranoia, ni se tiene que señalar a la gente. Hay muchos que no quieren decir que estuvieron en contacto con un infectado porque tienen miedo de que vengan a cercarlos y es súper importante para toda la comunidad estar atentos. A mí, todo esto me marca que me tengo que cuidar en los negocios de cercanía porque hubo dos personas que seguramente compraron allí", concluyó intentando concientizar a la población.