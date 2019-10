Natalie Pérez, contundente: "Yo no hago escenas de sexo"

En un mano a mano con Moria Casán, la actriz y Nicolás Furtado contaron cómo encararon las escenas más comprometidas del film Amor de película Crédito: Instagram

Natalie Pérez y Nicolás Furtado estuvieron en Incorrectas, programa de América que conduce Moria Casán, para promocionar Amor de película, que se estrena el próximo 7 de noviembre. Moria remarcó que ambos actores brillaron este año: ella en Pequeña Victoria, la tira de Telefe, y él, en El marginal, por la TV Pública. "Son actores brutales", insistió Moria.

La primera en responder una pregunta incómoda fue Natalie. "¿Te separaste después de seis años porque un día discutieron por la mañana temprano?", indagó Moria. "Fue una forma graciosa de contar que me separé. Con ese amor tuve una segunda oportunidad y puedo tener una tercera. Las segundas oportunidades están buenas siempre. Hoy estoy sola, trabajando y feliz", contó la actriz y dejó picando la posibilidad de una reconciliación.

Stefy Xipolitakis, entonces, le preguntó si eran ciertos los rumores de romance con el cantautor Lisandro Aristimuño, con quien Natalie grabó una canción. "Ya te escuché diciendo eso, y nada que ver. Creo que él está en pareja. ¿Por qué no me ponen de novia con Fabiana Cantilo, con quien también canté una canción?", respondió la actriz. Ni lerda ni perezosa, Moria quiso saber si Pérez tendría una historia de amor con una mujer. "Si el amor llega de la mano de una mujer, ¿por qué no?", respondió la actriz y dio por terminado el tema.

Luego, ambos actores hablaron sobre las escenas de amor que tiene la película. "Yo no hago escenas de sexo", marcó ella. Moria preguntó si se sienten incómodos en las escenas de besos. "¿Te acosé?", le preguntó Nico a Natalie. "No", respondió ella. Y coincidieron: "Siempre consensuamos las escenas. Hubo un trabajo previo en los ensayos".

"Es verdad que está muy fino el límite en ese sentido. Pero se va a ir acomodando. Nosotros charlamos mucho esas escenas y cuando filmamos ya sabemos dónde va a ir una pierna, el brazo, todo", detalló Natalie.

Nico agregó: "Hablo con la actriz o el actor, o con quien tenga la escena. Me parece más importante que lo que diga el director o el representante. El límite lo va a poner mi compañera. Hay coaches que marcan las escenas de golpes y las coreografías se charlan. Es tema del director solucionar si uno de los dos no quiere hacer la escena. Todo tiene que estar consensuado".