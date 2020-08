Nicole Neumann: "Cuando mi papá apareció, a mis 18 años, no le planteé ni un por qué" Crédito: Instagram

27 de agosto de 2020 • 10:57

"Que te nieguen de esa manera es muy doloroso", opinó Nicole Neumann acerca de los dichos del Puma Rodríguez sobre Liliana y Lilibeth, hijas de su primer matrimonio y con quienes no tiene relación hace ya mucho tiempo. El cantante venezolano, en una reciente entrevista, cuando le preguntaron por ellas, dijo: "Si Liliana se muere mañana y no hubo tiempo de hacer esas paces no pasa nada. Nos vemos en el Cielo".

Ambas mujeres le respondieron públicamente: "Ningún padre que ama a sus hijas habla así. No merecemos eso, que busques desprestigiarnos y exponernos al escarnio público, cosa que ningún padre, que dice amar a sus hijas, haría. Cada vez que necesitas promocionar algo hablas de nosotras", acusaron.

Conmovida, Nicole recordó en Nosotros a la mañana su propia historia: "Es muy doloroso y lo mido como hija abandonada y como mamá. No puedo pasar ni una semana sin mis hijas. El primer año, cuando se iban con el papá, me quedaba llorando atrás de la puerta. Y eso que soy hija abandonada", aseguró.

Y enseguida agregó: "Y ahora te diría que prácticamente lo mismo, porque hablamos muy poco [el papá de Nicole, Bernd Unterüberbacher, vive en Suecia y se separó de Claudia, mamá de la modelo, cuando Nicole apenas tenía un año]", dijo dejando en claro cuánto extraña a sus tres hijas cuando pasan tiempo con su papá, Fabián Cubero.

"Cómo puede ser que un padre no muera por ver a sus hijos", insistió. "Yo conocí a mi papá cuando tenía 18 años y nunca le planteé ni un por qué; simplemente lo recibí cuando apareció y le agradecí poder tenerlo en mi vida. Si el Puma piensa eso que dijo, es un perverso espantoso", finalizó.