El Puma Rodríguez se refirió a la pelea que mantiene con sus hijas y dijo unas polémicas declaraciones

José Luis "El Puma" Rodríguez hizo unas fuertes declaraciones en un vivo en Instagram. El cantante, quien desde hace décadas está peleado con sus hijas, se refirió al conflicto y sorprendió a todos por su categórica respuesta.

Con motivo de su libro autobiográfico Para Qué Vivir, El Puma fue invitado hace unas semanas a un vivo junto a la periodista Luz María Doria, quien sin titubear le preguntó qué pasaría si sus hijas mayores Liliana y Lilibeth, y su nieta Galilea, se morían sin antes reconciliarse con él. A lo que el venezolano respondió: "No pasa nada, nos vemos en el cielo". Si bien su respuesta fue dicha entre risas, sorprendió a la conductora.

Luego, el cantante siguió: "Yo no voy a apresurar las cosas, nunca lo voy a hacer, Dios me dio chance, si las cosas van a suceder suceden, yo no voy a presionar nada, tiene que ser fluido, eso tiene 34 años".

Liliana y Lilibeth son hijas de Lila Morillo y El Puma y llevan más de 30 años pelados, exactamente cuando el cantante se casó con su actual esposa, Carolina Pérez, quien además es la madre de su hija menor, Génesis, explica el diario La Opinión.

La periodista quiso indagar un poco más y le insistió en que hiciera las paces con su familia. Sobre todo, teniendo en cuenta que el cantante tuvo un doble trasplante de pulmón en 2017, tras ser diagnosticado de una fibrosis pulmonar ideopática a comienzos de la década de 2000, por lo que la vida le dio una segunda oportunidad.

"A mí nunca me gustó el escándalo, jamás, y como de la otra parte hay esas cosas, que siempre se los dije: 'no me gusta el escándalo, no vayan por ahí'. Nunca hicieron caso, todo tiene un tiempo bajo el sol", continuó el artista, quien al ser consultado si "ora" por ellas, respondió: "Sí, por qué no, son mis hijas y mi nieta, no son extraños. Mi esposa Carolina, mi hija Génesis, mi hija Lilibeth, mi hija Liliana, mi nieta Galilea. ¿Cuál es el problema? Porque haya este impasse, todo lo hacen público".

El Pumar Rodríguez junto a sus hijas mayores cuando aún tenían una buena relación Crédito: meganoticias.cl

En relación a la gente que opina sobre la pelea y toma el lado de las hijas, El Puma añadió: "No saben lo que ha pasado. Eso es problema de ellos, no mío, el que juzga es Dios, no uno, la verdad la voy a decir alguna vez. Pasaron cosas muy duras, sobre todo con Génesis y Carolina, un ataque frontal hacia ellas, y si las atacan a ellas, me atacan a mí. No era justo porque Carolina siempre fue buena con las dos, hay una verdad que la gente no la sabe, que la se yo y la sabe Carolina. La más recatada siempre fue Lilibeth, y siempre explosiva Liliana que da comida para la prensa".

Las hijas rompieron el silencio

Pasados unos días, Lilibeth y Liliana decidieron hacer un fuerte descargo a través de sus redes sociales. "Quedó claro para Dios, para nosotras y para el mundo, que no te importa si nos morimos y no nos ves más. Pasa lo que todo el mundo ve menos tú, que ningún padre que ame a sus hijas habla así", dijeron en el video y acusaron al cantante de utilizarlas cada vez que necesita promocionar sus libros o series.

"No merecemos eso, como tampoco merecemos que busques desprestigiarnos, desvirtuar nuestra imagen, ponernos a descarno público cosa que alguien que dice amar a sus hijas no haría", afirman frente a los dichos de su padre.

"Mírate a un espejo y mira como dios y el mundo te ve, un ser humano prepotente, arrogante, altivo, soberbio, sin una pizca de humildad. Deja de decir que los hijos son del mundo y tienes que soltarlos, uno puede divorciarse pero nunca jamás de los hijos, la sangre nunca se niega, y mucho menos restarle importancia a ese vínculo tan importante para Dios", continúan.

Las hijas aseguran no entender por qué El Puma las "desterró" de su vida. "Yo te busqué, Liliana te buscó y también te recibí cada vez que decidiste aparecer esporádicamente. Hablemos de los acercamientos. De parte nuestra muchos, en privado y públicos. Hablemos de los tuyos, siempre fue escondernos, mantener nuestra relación contigo ocultas, tratarnos como amantes en vez de hijas. ¿Te acuerdas la vez que me pediste que caminara por la calle de atrás porque en Lincoln Road estaba tu familia y no querías que nos vieran?", reveló frente a las cámaras.

El cantante junto a su actual mujer, Carolina Pérez Fuente: HOLA - Crédito: Grosbygroup

Además, acusaron a su actual mujer de mantenerlos distanciados y de no compartir sus estados de salud.

"Busca los escándalos alrededor de ti, que hay bastante tela que cortar y no nos obligues a defendernos porque nosotras no queremos ensuciarte con las cosas que nos has hecho, y tenemos mucho que decir. Hoy te decimos, no que pases la página, que cierres el libro, vive tu vida y déjanos vivir en paz. De nuestra parte hay perdón, te perdonamos de corazón porque eso es lo que Dios quiere. No te perdonamos que hayas tenido una vida nueva, que estés casado y tengas una nueva familia, eso es normal, te perdonamos el rechazo, te perdonamos el repudio", completó una de sus hijas.