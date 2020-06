El "palito" de Nicole Neumann a Mica Viciconte: "Pensé que Tik Tok era una red para adolescentes" Crédito: Instagram

29 de junio de 2020 • 14:53

En las últimas horas, la actual y la ex de Fabián Cubero volvieron a ser noticia. A partir de un clip de Tik Tok que Mica Viciconte publicó en su cuenta, las especulaciones sobre si el contenido iba dirigido hacia Nicole Neumann comenzaron a sonar fuerte. Si bien la modelo no quiso opinar al respecto, chicaneó a la ex Combate por usar esa red social .

"No tengo ni idea, no sé. No me fijo qué sube ella y que no, no tengo tiempo. Es una red que pensé que era para adolescentes, las únicas que lo usan son mis hijas. La verdad que no registro esa red, no la entiendo, no la sigo, solo uso Instagram por un tema laboral", confesó Neumann en Los ángeles de la mañana .

Durante esta cuarentena, Viciconte y Cubero son habitúes de subir todo tipo de contenido a las redes sociales, especialmente sobre su vida cotidiana. Esta vez, la mediática hizo un clip en Tik Tok con una curiosa canción de fondo sobre una mujer que no supera la ruptura con su expareja; por eso, todos lo tomaron como una clara provocación a Neumann.

Si bien Nicole aclaró que no sigue a Viciconte en las redes sociales, opinó: "Que cada uno haga lo que quiera de su vida. No me hago eco de cosas que no me competen. Dudo que sea para mí porque si no hubiera superado a una persona, no me hubiera separado". En cuanto a las indirectas en las redes, agregó: "Yo si tengo que hablar con alguien lo hago por teléfono o en persona, no por redes. Subo frases que me gustan. Si algo me molesta en torno a mis hijas hablo con el padre, no con ella".