Se desató un nuevo round entre Yanina Latorre y Graciela Alfano. Esta vez, el feroz cruce entre las panelistas de Los ángeles de la mañana ocurrió cuando la exvedette acusó a la mujer de Diego Latorre de haber estado involucrada en un confuso episodio en Radio Mitre, en el que desapareció una computadora personal de una periodista.

Mientras analizaban las fotos de Luciana Salazar y Martín Redrado, una nueva discusión entre las panelistas surgió. Al hablar de los hackers, y a modo de chiste, Alfano se ofreció a hackear los teléfonos de Ángel de Brito y el resto del panel hasta que, tras escuchar un comentario de Latorre (en el que la acusó de "hacer siempre cosas ilegales"), la actriz estalló de furia. "Yo todo lo que hago no es ilegal, no te metas donde no debés porque ahí sí tenés una demanda", la encaró la exvedette, con tono amenazante.

Sin hacerse cargo de la situación, Latorre le contestó con cierta indiferencia: "No te nombré, no te subas a donde no te llaman". Sin embargo, este ninguneo puso peor a Alfano, quien sin filtro disparó: "Tenés una suspensión en Radio Mitre porque desapareció una laptop. Y te metieron una suspensión porque te pusiste muy mal cuando pidieron ver las cámaras".

Cansada de las acusaciones, Latorre habló más tarde en Hay que ver y se refirió a su eterna pelea con su compañera de LAM. "Chicos, yo no estoy haciendo nada, lo hace ella. Estoy ahí sentadita, aguantando los embates", arrancó la mediática desde el móvil. Y harta del tema, confesó: "Llega un punto que cansa, porque inventa y dice cualquier cosa. No me da ni para aclarar porque me aburre mucho su juego".

Sin embargo, enseguida se dedicó a aclarar el confuso episodio señalado por Alfano, ocurrido en octubre de 2015. "Se refirió a un hecho que pasó en Radio Mitre. Jorge Lanata no estaba en el programa. Una de las columnistas, Natasha Niebieskikwiat, perdió su Ipad y se puso muy nerviosa porque ahí tenía toda su información. Empezó a pedir las cámaras y todos le dijimos: 'Pará, buscalo porque ¿quién te lo va a robar si estamos solos nosotros acá?'. Luego, en las cámaras no se vio nada, se puso a buscarlo bien y estaba en su mochila. Entonces ahí discutimos porque no me pareció que acuse a sus compañeros de esa forma, pero no pasó más de eso y no suspendieron a nadie", explicó Latorre.

En cuanto a los motivos por los cuales no tiene buena relación con Alfano, advirtió: "Creo que Graciela no está acostumbrada a que le respondan con humor. Nosotras siempre discutimos al aire por la información que vamos dando en el programa, pero es parte del juego y ella no entiende eso. Viene muy googleada, con todo armado desde su casa", lanzó. Y, sin querer entrar en su juego, reflexionó: "Yo no tengo manchas en mi carrera. Va quedando expuesta ella. Cuando el juego no me interesa, no entro. Ella a todas nos amenaza con juicios al aire, pero le llegás a contestar y se vuelve loca", remató.