Yanina Latorre y Graciela Alfano se cruzaron duramente en Los ángeles de la mañana Fuente: Archivo

Este martes estalló una nueva pelea entre Graciela Alfano y Yanina Latorre, ni bien comenzó la emisión de Los ángeles de la mañana y se repasó lo sucedido anoche en el " Súper Bailando".

Alfano le preguntó a Ángel de Brito por qué si Lola Latorre también se había caído en un truco, no la mandó a la sentencia como sí lo hicieron con Lourdes Sánchez . "El 8 de Lola en relación al 5 de Lourdes me pareció raro. Lo tengo que decir, le guste a quien le guste", disparó la actriz, sabiendo que esto claramente molestaría a su compañera de panel.

Por supuesto, la respuesta de Yanina no se hizo esperar: "A mi lo que me extraña es la obsesión que ella tiene conmigo, mi familia, mi descendencia. Ahora quiere instalar que Lola esta acomodada y que vos le regalás nota", le dijo la panelista al conductor del programa.

"Bueno, bueno esa respuesta es cliché y estúpida. A mí no me vas a callar, yo tengo todo el derecho a decir lo que sea. Yo no me la agarro con tu hija, todo lo contrario. Si vos no aparecieras con tu mamá en la previa sería mucho mejor porque escucharíamos a Lola que es divina, pero le afanan las previas la madre y la abuela. Tomen mi consejo", replicó Alfano sobre la presencia de la familia Latorre en cada gala.

Sin casi poder meter bocado, la mamá de la participante del "Súper Bailando" la acusó de dictadora y se quejó por su monólogo: "Dejá que me deje hablar Ángel, apagale el micrófono (.). Ella habla, decreta y se termina", protesto ante de Brito.

Sin embargo, Alfano no hizo caso y redobló la apuesta: "¡Ay, dictadora! Ahora van a empezar con que me acosté con los militares, todo tan reiterativo que aburre... Cliché y aburrida", chicaneó al respecto.

Mientras la ex de Matías Alé seguía con su descargo, Latorre opinaba que toda la situación le parecía triste y patética. "Más tristeza da alguien que no es nadie y se mete como alguien como yo", disparó Alfano.

Cansada de la situación y de que no la deje hablar, la mediática panelista quiso terminar el tema pero muy lejos de hacerlo, reavivó la furia de su compañera: "Dejá, cambiá de tema, ya la gente que está en la casa se dio cuenta lo que es una persona mayor obsesionada con una señora y una niña".

"Ahora vamos con el cliché de que soy vieja. Dios mío, como si ella fuera una pendeja", se defendió la actriz, aunque su monólogo fue interrumpido por un grito de Latorre: "¡Aguante Susana Giménez!".

"Susana no sabe ni quien sos. Que patético tener que sacar a Susana para insultarme", expresó Alfano. Y con intenciones de querer explicar nuevamente su postura, argumentó: "No dudo de que seas buena madre (.), pero a veces el amor hace que la hundas. Sos un pelotazo en contra en el Bailando".

Harta de la situación y de los consejos de su colega, Latorre aclaró: "Esta mujer está enferma (.). Mi hija está feliz de la madre que tiene (.). Le tiene miedo a la exposición y por eso nos pide a mí, al padre y a la abuela que la acompañemos porque se siente más segura, más contenida". Y con intenciones de dar por finalizada la discusión, agregó: "Te encantaría estar en el 'Bailando', reina, no te tienen ni en cuenta. Te molesta vernos en pantalla a nosotros. Cuando ya fuiste, ya fuiste. Tuviste suerte que te llamaran de LAM, después de no sé cuántos años de televisión".

Lejos de calmar las aguas este comentario reavivó la bronca de su contrincante: "Sos una ignorante e irrespetuosa. Yo soy una figura que cuando no trabajé es porque no quise, una diva elige lo que quiere. Yo elegí este programa entre un montón más. Hace 48 años que hago lo que se me da la gana. Hay que tomar mucha sopa antes de hablar", concluyó Alfano enfurecida.