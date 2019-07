Pablo Echarri, sobre Dady Brieva: "Estoy un poco de acuerdo con lo que dijo"

El actor pasó por Intrusos y habló de su apoyo a la gestión kirchnerista Crédito: Captura de pantalla

5 de julio de 2019 • 19:11

A propósito del éxito de la película No soy tu mami, Pablo Echarri visitó Intrusos y, fiel a su estilo, terminó hablando extensamente de televisión, política y hasta de las polémicas declaraciones de Dady Brieva sobre la necesidad de crear una "Conadep para periodistas".

Primero, el actor se refirió a su actual relación con Telefe, luego de que en 2017 trascendiera que se descartó su participación en la miniserie sobre la vida de Sandro porque "dividía la pantalla" por su afinidad con el kirchnerismo. "Había algo no terminado, que no había quedado claro con Tomás (Yankelevich). Él me había dicho que estaba expresándome mucho y que eso me podía jugar mal. Yo no lo veía de esa manera", explicó. "Cuando decidí cristalizar una idea política, lo hice por mis hijos, por un país mejor, pero siempre cuidando los modos. Yo actúo hace casi 25 años, pero hace diez que además produzco. Y para poder avanzar en eso, necesito un país con un modelo económico".

Además, contó detalles de la influencia de su hija Morena, de 15 años, en esa necesidad de involucrarse, opinar y participar. "Tengo una hija que es coherente, tiene ideas claras. Ella me tildó de tibio cuando yo le decía: 'Por ahí no conviene hablar en este momento'", recordó. Luego, al ser consultado sobre su formación política detalló: "En Sagai estoy hace 13 años, mucho antes de empezar mi militancia. Soy hijo de la dictadura; en casa me decían que no me metiera en política por las posibles consecuencias. Pero llegué a Sagai de manera instintiva. Fue en una asamblea en actores".

"Rediseñé la forma de expresarme. Hace cuatro años atrás salí a tocar timbres; en ese momento me tenía que involucrar de esa manera", señaló. Luego, le contestó a los panelistas del ciclo sobre las causas de corrupción que pesan sobre la gestión que apoya. "A mi me desilusiona el género humano sacando ventaja de dónde no corresponde. Pero siempre supe que existía en la política. Y no la comparto", apuntó.

"Con los posibles actos de corrupción en el kirchnerismo, algunos comprobados y otros no, tuve que ser pragmático. Me pregunté: 'Debo matar mi necesidad de ser parte de un espacio por esto?'. No. Entonces se lo dejé a la Justicia. Claro que lo de [el exsecretario de Obras Públicas José] López me dio asco, vergüenza. Ahora, sobre las causas de Cristina [Fernández de Kirchner], no veo resultados, ni periciales, que abonen algo de que sucedió. Si aparecieran, sentiría desolación y dolor. Pero necesito ver pruebas. Y eso no va a correrme de un encolumnamiento"

Sobre las candidaturas para estas elecciones, declaró: "Siempre vi en [Miguel Angel] Pichetto un peronista con pensamiento conservador. No me siento incomodo con Sergio Massa en el frente. Y creo que la de Cristina es una jugada maestra y honesta. Ella vio que el próximo movimiento no podía estar tan tirado a la izquierda. Si fuese volver por volver, no me encontraría en el mismo espacio. Vamos a volver, pero mejor. Alberto Fernández es una cabeza que genera dialogo".

Antes de terminar su paso por el programa, Echarri se refirió a algunos de sus colegas que también militan. "A Luis Brandoni lo admiro profundamente. Ha sido un compañero que se ha jugado la cabeza. Me siento reflejado a él", aseguró, a pesar de estar en las antípodas políticas. " Andrea del Boca está en un proceso judicial. Ya se echará luz. Generó un trabajo dentro de políticas de desarrollo, pero fuera de los marcos establecidos. Yo tengo más calle que Andrea", apuntó, al ser consultado si consideraba que su colega había sido el chivo expiatorio del kirchnerismo.

Mientras que de Dady Brieva y su "Conadep para periodistas" agregó: "Creo que lo podríamos pulir un poco. Estoy un poco de acuerdo con lo que dijo. Creo en la libertad de expresión, pero las noticias falsas y las desmentidas son un acto canalla. Los mismos periodistas deberían intentar generar algún nivel de conciencia".