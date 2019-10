Pablo Rossi conversó con LA NACION acerca de los motivos detrás de su salida de Animales Sueltos Fuente: Archivo

Pablo Montagna SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de octubre de 2019 • 19:42

Si bien solo participaba de la mesa de Animales Sueltos sólo tres días a la semana, llamó la atención que el domingo Pablo Rossi no estuviese en El Pais Elige, el especial del ciclo conducido por Alejandro Fantino por las elecciones presidenciales.

Mas allá que en las redes circulaba, desde hace unos días, un video que daba cuenta de una supuesta pelea entre el periodista cordobés y la producción del programa de América, el rumor indicaba que Rossi se había ido en malos términos, algo que luego fue desmentido por ambas partes.

Casualmente, el jueves último Rossi participó por última vez de la mesa de Animales..., y fue ese día, tras el cierre de campaña de Mauricio Macri en la ciudad de Córdoba, que el periodista mantuvo una discusión, en tono de humor, con el productor Juan Cruz Ávila. "Decile a Juan Cruz que les diga a las autoridades de este canal que voy a seguir hablando de estas cosas mientras sigan siendo noticias", se le escucha decir al periodista, supuestamente "chicaneado" por su insistencia en sumar al debate temas relacionados con su provincia de origen.

Según pudo saber LA NACION, era común que la producción del ciclo de América bromeara con Rossi y le ofreciera pagarle "500 pesos extra" si no insistía con hablar de Córdoba.

Como para despejar dudas, este mediodía, el periodista decidió confirmar vía Twitter su salida de Animales Sueltos, agradeciendo a Fantino y a Ávila por su confianza.

"Fue absolutamente una decisión mía, los debates siempre fueron calientes, apasionantes y es parte de la sal que tiene ese programa, pero con todos mis compañeros he hablado en forma privada y está todo más que perfecto, más que bien", le aseguró Rossi a LA NACION.

"Mi cansancio se venía acumulando, y por eso decidí que mi tarea llegaría hasta las elecciones. Con una familia que me estaba 'tacleando' ya, decidí que el año prácticamente estaba hecho y eso es todo. Jamás me privé ni me impidieron plantear las cosas según el punto de vista frontal que yo exhibí", sumó el periodista.

"Mi relación con Ale [Fantino] es excelente, nos hemos hablado estos días. Él dice que quiere que hagamos algo juntos siempre y ya nos encontraremos seguramente en alguna otra curva. Lo mismo con Juan Cruz Ávila. Esto es así, se lo podes preguntar a ellos también", aseveró.

Por el momento Rossi no tendrá reemplazo fijo en el ciclo de América, ya que su silla será ocupada por distintos periodistas invitados, como así también analistas, economistas y políticos en general.

A esta salida se le suman las de Eduardo Feinmann, Edi Zunino, Jorge Asis y Daniel Santoro, que fueron dando un paso al costado a lo largo de este 2019 por distintos motivos. Rossi, en tanto, continuará de lunes a viernes de 10 a 14 con De Mañana, en Radio Mitre Córdoba, y con Volviendo a casa, por Radio Mitre, de 19 a 20.