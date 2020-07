En el programa de Ángel de Brito dijeron cuánto cobra la modelo en Pampita Online. Crédito: Instagram

Aunque era un tema ya instalado en otros programas, la polémica estalló en Los ángeles de la mañana. Haciéndose eco de un supuesto llamado de la producción de Pampita Online a Lourdes Sánchez para incorporarla a su staff, Yanina Latorre replicó: "sabés que no pagan ¿no?". Ante la pretendida sorpresa de Ángel de Brito, la panelista siguió: "Ella (por Pampita) pidió un palo doscientos, pero arregló por un poquito menos. La condición es que ella cobre un montón de guita, pero que ninguna panelista cobre, porque ella 'las ilumina'".

No es el primer cruce que tiene Latorre con Pampita. Hace algunas semanas criticó en vivo a Charlotte Caniggia por incorporarse al programa de la modelo, y más tarde trascendió el rumor que le había recomendado a su hija Lola que no fuera parte.

En el programa del miércoles, Pampita decidió contestar. Primero empezó con fina ironía: "Yo me entero por los portales que la producción está buscando un panelista por todos lados. Me entero que la llamaron a Lourdes Sánchez, a Lola Latorre. ¿A quién más? A Cande Ruggeri también. Pero yo no tengo idea de nada".

"Para que sepan, soy empleada acá, a mí no me cuentan esas cosas. Veo en mi casa que dicen 'Pampita llamó a Lourdes', y yo nada que ver. A lo mejor se marcó solo el teléfono y no me dí cuenta", en referencia a lo que esa misma mañana habían hablado en Los ángeles de la mañana.

Inmediatamente después, molesta pero sin dar nombres, la conductora fue contra Latorre, como así también contra otras panelistas que distribuyeron el rumor de los sueldos, como Mercedes Ninci: "Basta de decir que mis chicas no cobran su sueldo, ¿hasta cuándo?, ¿qué le pasa? ¡Por favor! ¿Y saben qué? Todos los que opinan de mi sueldo, antes de hablar de mi sueldo yo creo que deberían decir cuánto cobran ellos ¿no? Porque si uno se pone a hablar del otro, está bueno decir 'bueno, yo cobro esto, y ahora sí hablo del tuyo'. Me parece de muy mal gusto. Además, ojalá cobrara esos números. Ya que estamos, saquemos todos esos mitos".