Pampita Ardohain ya eligió quién la reemplace y descartó a dos grandes figuras

A tan solo una semana de la fecha de parto de Pampita Ardohain, la modelo ya eligió a la indicada para reemplazarla al frente de Pampita Online. La conductora asignada se encuentra lista y en espera para recibir el llamado, que marcará su regreso a la pantalla chica tras un mes sin trabajo.

Cuando Pampita entre en licencia por maternidad la va a reemplazar Denise Dumas, según pudo saber LA NACION. “Arrancaría cuando tenga a la beba o cuando quiera dejar de trabajar, se va a ir viendo”, dijo una fuente cercana a la producción del programa.

Entre los nombres que se barajaron para tomar las riendas de la conducción estaban los de Valeria Mazza y Moria Casán, sin embargo fue Dumas la que se quedó con el puesto. Pampita tiene fecha de parto para el 22 de julio, pero ella -según le cuenta a sus íntimos- dice que va a nacer una o dos semanas más tarde. El anuncio oficial se hará mañana viernes, cuando Dumas visite a Pampita en el programa y juntas le cuenten a la audiencia la noticia.

Este reemplazo será un alivio para Dumas, quien se quedó sin trabajo a mediados de junio cuando elnueve decidió levantar el programa Hay que ver. “Para serte sincera, me asusta no tener trabajo. En casa somos un familión con cuatro niños, mi sueldo suma mucho e importa en mi casa. No trabajo para distraerme sino porque lo necesito”, resaltó hace unas semanas en diálogo con El Espectador por CNN Radio. “Con los años uno se va endureciendo un poco más. Me asusta un poquito más el miedo a no tener trabajo. Antes se me juntaba eso con lo sentimental, hoy estoy más acostumbrada”, admitió Dumas.

El nacimiento de la hija de Pampita

Roberto García Moritán se prepara, junto a Pampita, para el cumpleaños de 15 de su hija Delfina

“En general, mis hijos nacen en la semana 41 ó 42, así que posiblemente falte un poco más pero por las dudas ya está todo en orden. No sé si nacerá por cesárea o parto normal y de eso dependerá cuándo vuelvo a trabajar: si es cesárea me tomaré unos días más y si es parto natural, vuelvo enseguida”, contó Pampita días atrás en Intrusos, por América. “Cuando nació Bauti bailé a los pocos meses. No tengo problemas, pero claro que me va a acompañar al canal y se va a quedar en el moisés, en el camarín. No son tantas horas de trabajo como creen: una en mi programa Pampita online y dos en ‘La Academia’. Son tres horas y el resto del día lo tengo para mis hijos, mi familia y mi casa”, detalló la jurado del reality de ShowMatch.

La modelo que ya tuvo cuatro hijos -Blanca, Bautista, Benicio y Beltrán-, espera con ansias el gran día. “Nunca puse nombres antes sino que tenemos una lista y veremos”, explicó sobre una de las tradiciones que sigue.

Y mientras aguarda la llegada de su niña, también acompaña a su marido, Roberto García Moritán, que en las últimas horas anunció su candidatura política dentro de Juntos por el Cambio, en donde peleará por un lugar como legislador porteño en la lista que armó Ricardo López Murphy y que también integran Sandra Pitta, Gustavo Segré, María Eugenia Talerico y Franco Rinaldi, Marina Kienast y Yamil Santoro.

Marina Kienast, García Moritán, Sandra Pitta, Franco Rinaldi y Yamil Santoro, junto con Ricardo López Murphy

Hace un tiempo, Pampita había revelado que García Moritán estaba trabajando en un proyecto político. “Mucho antes de conocerme a mí”, dijo durante una charla con la revista Paparazzi. Según describió, “tiene una vocación muy profunda y verdadera porque le encanta”.

“Lo acompañaría en el apoyo incondicional para lo que decida hacer, sea lo que sea en su vida”, había asegurado entonces. Respecto de convertirse en “primera dama”, la conductora había dicho: “No es una meta mía para nada”. Además había destacado que su interés está puesto en el modelaje y la conducción: “Estoy en otro mundo, distinto, y quiero hacer carrera en televisión. Sí apoyarlo en lo que decida, siempre. Sea como empresario, sea con su ONG o sea como político”.

LA NACION