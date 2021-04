Pampita, embarazada de 6 meses, debió recostarse mientras grababa su programa

Carolina “Pampita” Ardohain, cerca de comenzar su séptimo mes de embarazo, subió una historia a su cuenta de Instagram donde muestra cómo transita este especial momento personal.

“Cuando la acidez te está matando”, escribió la actriz junto a una foto en la que se la puede ver tirada en un sillón durante el detrás de escena de su programa Pampita Online (NET). Días atrás, la modelo aprovechó el aire de su ciclo para responderles a todas las personas que la criticaron por realizar un baby shower y mostrarse sin barbijo: “Para comer te lo tenés que sacar”, declaró.

Pampita está por comenzar su séptimo mes de embarazo. Fuente: Instagram

Su amiga Julieta Novarro la apoyó: “A la gente que ve las fotos que subimos les digo que cuando nos sacamos las fotos, que es exactamente un milímetro de segundo, nos sacamos el barbijo, lo tenemos en la mano, lo escondemos, y después es un segundo”. “Yo no organicé nada, no me quisieron contar nada. La verdad que tengo amigas maravillosas que se ocuparon de todo, desde que vamos a comer hasta la decoración del salón, cumpliendo todos los protocolos… todo para que se pueda hacer”, agregó Pampita.

Cabe recordar que, a principios de febrero, luego de viajar a México para festejar su cumpleaños y el de su marido Roberto García Moritán, la modelo dio positivo de coronavirus.

LA NACION