Después de los escándalos, las separaciones, las crisis, las drogas reapareció Chano Charpentier. A quien fuera líder de Tan biónica y luego se reinventara como solista no lo detuvieron ni el éxito ni el olvido, sino las adicciones. Después de varios meses de ausencia en los medios, esta semana el cantante pasó por Pampita Online (el domingo ya había estado en La peña de Morfi) para presentar su nuevo disco, El doble, que resultó su cable a tierra y conexión con el arte, como medio de sanación.

Amigo personal de Pampita Ardohain, Chano eligió el living de su programa de NET.TV para confesarse y relatar tanto su ascenso como su caída: "Estoy muy bien de salud. Estoy atravesando algunos procesos que tienen que ver con estar bien de salud, de estar en contacto con la vida, de no ir a lugares que me hacen mal".

En ese recorrido de luces y sombras durante los últimos años, el cantante incluyó la separación de su banda: "No pude procesar el duelo de Tan biónica. Me puse a grabar canciones, me fue bien, hice varios discos. Recién ahora me está pesando la separación. El proceso de hacer música y grabar discos no te permite hacer un duelo, porque no tenés tiempo, te ponés actividades. Cuando paro con las cosas voy cayendo y procesando. Ahora estoy en un momento en el que decidí dejar todas las cosas que me hacían mal, como la adicción a las drogas".

Chano se internó tres veces por voluntad propia para luchar contra la adicción y contó que hace tres meses que no consume: "No tengo ganas, dejé todo, pero es una lucha de todos los días. No es que uno corta y se acaban los problemas. Es muy importante dejar de frecuentar a las personas tóxicas y los lugares que te hacen mal".

Al mismo tiempo, mientras luchaba contra él mismo sufrió un problema de salud que le impedía mover las manos, no podía ni tocar la guitarra ni agarrar un micrófono: "Agarraba un vaso y se me caía. A mis médicos se les ocurre hacerme una tomografía y se dieron cuenta de que tenía mal un nervio que me apretaba la médula. Por suerte me operé y salió todo bárbaro".

Con la libido puesta en el trabajo, el artista contó, sobre cuestiones de pareja: "Ahora estoy bastante solo, pero porque entendí que el amor se trata de dar y no esperar nada a cambio, no de conseguirse una enfermera". Y enseguida contestó un ping pong sobre sus parejas famosas: Celeste Cid ("Me dio muchísimo sin pedirme nada a cambio"), Juana Viale ("Es una gran persona, muy sensible, es una madre que tiene a sus hijos por delante de su propio deseo"), Carla Quevedo ("Salimos un tiempo, en ese momento vivía en Nueva York . Tal vez yo no estaba muy bien en ese momento para recibir las cosas lindas que ella me daba") y Milita Bora ("No puedo hablar de ella por temas legales").