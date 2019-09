Súper enamorada, Pampita habló de su relación con Roberto García Moritán Crédito: Instagram

3 de septiembre de 2019 • 13:17

Cada vez que le hablan de su nuevo novio, se le ilumina la cara. Y a pesar de que no quiere dar muchos detalles de su nueva relación con Roberto García Moritán, su sonrisa la delata: Pampita Ardohain volvió a enamorarse.

Sin demasiadas palabras pero con muchos gestos, la jurado del "Súper Bailando" habló este mediodía con Involucrados y confesó estar pasando por un gran momento personal. "Estoy muy bien, muy contenta con esta relación", aseguró mientras el conductor del programa, Mariano Iúdica, halagaba al empresario gastronómico.

Luego, la modelo se metió de lleno en el escándalo entre la China Suárez y su amiga la DJ Puli Demaría e intento poner paños fríos una vez más. "Ya es un tema terminado, ya pasó. Siempre estuvo todo bien. No me molesta nada. Mis amigas son mi familia, mis hermanas, es muy difícil que me pelee. Ellas pueden abrazar a quien quieran y sacarse fotos con quien quieran, la verdad que está todo bien", expresó Ardohain, que hace unos días se vio involucrada indirectamente en esta pelea virtual.

Intentando justificar la poca experiencia de su amiga en el medio, Pampita defendió a Demaría nuevamente: "Puli está angustiada. Nadie está acostumbrado a que te bardeen en las redes, así que cerró su cuenta en Instagram unos días para descansar. Sabe que conmigo está todo bien. Yo la conozco, ella es así, cariñosa y efusiva. Es mi amiga desde hace 20 años, compartimos alegrías, tristezas... Una amistad no se acaba por una pavada así".

"Tampoco me tiene que avisar dónde va, no me meto con su trabajo", aclaró cuando le preguntaron si sabía que la DJ había sido contratada para musicalizar la fiesta de Argentina, tierra de amor y venganza.

Luego, la modelo habló de su reacción cuando vio la foto y confesó que su amiga la llamó para contarle todo ni bien sucedió: "Siempre que viajo pasa algo. Me lo contó ella. Hace muchos años que estoy en esto y sabía que iba a ser un lío, pero hay que transitarlo para aprender. Yo no hubiera hecho el story, lo hubiera dejado ahí", indicó en relación al descargo que Demaría hizo en Instagram frente a la reacción de los fans de la modelo. Y enseguida aclaró que no cree que la China haya publicado la foto con malas intenciones: "No creo que Eugenia lo haya hecho adrede. Yo no estoy ofendida por la foto, no pasa nada".

Minutos después y con intenciones de cerrar el tema, Ardohain habló de su breve paso por Miami y contó que fue con amigas a ver el recital de los Rolling Stones. "El show estuvo espectacular. Estaba lleno de argentinos, fue muy emocionante. Ellos cantaron canciones con la bandera argentina en los hombros", indicó. Y en referencia al paso del huracán Dorian aclaró: "Llovió en algunos temas pero no pasó nada. Estaba previsto para hoy martes y yo ya tenía mis pasajes de vuelta para el domingo, sabía que me iba a ir antes de que llegue".

Antes de dejar el móvil, la conductora de Pampita Online opinó sobre la situación del país y lanzó un mensaje esperanzador. "Hay mucha incertidumbre con que va a pasar. Los argentinos no perdemos nunca la esperanza, pasamos por tantas crisis económicas tantas veces y siempre hemos sobrevivido a todo. Somos un pueblo que sale adelante de todas las situaciones, creo que eso nos mantiene de pie", señaló.