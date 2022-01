¡Papelón! El Pollo Álvarez sorprendió a Sandra Borghi en sus vacaciones: “¿Qué hora es?”

Desde hace casi un mes, Sandra Borghi no está en la pantalla de eltrece, ya que se encuentra de vacaciones junto a su familia en Pinamar. Su compañero, Joaquín “Pollo” Álvarez, está al mando de la conducción de Nosotros a la mañana y, cada tanto, recuerda al aire cuánto extraña a su partenaire. Por eso, este viernes le mando un mensaje a la periodista para sorprenderla en medio de su descanso.

“¡Atención! Tengo un audio de Sandra Borghi y voy a contar todo”, lanzó el Pollo Álvarez en medio del programa. Mientras todo el panel se preguntaba qué querría la periodista, el conductor confesó que en realidad fue el quien le mandó un mensaje antes para ver en qué andaba. “Ella me mandó un audio pero me dijo que no se puede escuchar al aire porque es tremendo; y ahora me mandó otro”, reveló mientras lo buscaba en su celular.

“Hola amigo, recién me despierto. Creo que ya se fueron del aire ¿no? ¿Qué hora es? Las 11. Sí ya se fueron. ¡Ah no, todavía están! Están con el horario extendido”, dijo Borghi con voz de dormida a través del audio de WhatsApp. “No, video no te puedo mandar, estoy matada. Me acosté re tarde, tuvimos una cena, así que no da. Pero audio te mando. Bah, ¿están al aire o no? Contestame eso. Voy a poner la tele, pará”, repitió mientras los panelistas del ciclo se reían.

Sin poder creer la situación, Álvarez no dudo y la llamó en vivo. Si bien en un principio su colega no atendió su llamado, al instante se lo devolvió. “¿Me cortó? Ah perdón, me está llamando”, comentó el presentador generando expectativa en el estudio. “¿Estás al aire todavía o no? No me acuerdo”, expresó nuevamente la periodista de TN, desconcertada.

Ante la carcajada de los panelistas, Álvarez retó a su compañera en vivo: “Mamu, no sólo que estamos al aire sino que quedan 40 minutos de programa todavía. Se extendió un poco. Estamos yendo hasta las 11.43 para cuando vengas. Por suerte vamos ganando minutos”, señaló.

“Olvidate, no vuelvo, me quedo acá”, bromeó Borghi, quien se encuentra en la playa disfrutando junto a toda su familia. “Estoy en Pinamar. Bah, ahora me mudé a Cariló. Me colgué porque el cambio lo hicieron cuando yo ya me había ido de vacaciones. ¡Defendeme!”, se justificó mientras mandaba al corte desde allá.