Paula Chaves y Pedro Alfonso: "No le tenemos rencor a Antonio Gasalla"

Paula Chaves y Pedro Alfonso hablaron sobre la intempestiva salida de Antonio Gasalla de la obra que iban a compartir en Carlos Paz, el verano pasado Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de noviembre de 2019 • 19:37

Paula Cháves y Pedro Alfonso vuelven a hacer temporada en Carlos Paz, esta vez con la comedia Atrapados en el museo. Padres de Olivia y Balthazar, recordaron los inicios de esta historia de amor, que ya lleva diez años.

"No quería ponerme de novia, venía de separarme y sufrir como una condenada. Había entrado al 'Bailando', que era el sueño de mi vida, y quería disfrutar. No buscaba nada formal pero las cosas se dieron de otra manera", contó ella en Intrusos. Y él dio su versión: "Éramos de dos mundos diferentes. Yo era asistente de producción de ShowMatch y ella era una modelo de cuatro metros, porque antes eras más alta", bromeó él. "Cuando la conocí mejor, me di cuenta que no éramos tan distintos".

Alfonso continuó con su relato: "No pensaba que íbamos a salir ni una a dos veces. Todo fue un show al principio. Imaginate que no tenía ni para pagar una cena en un restaurante. La primera salida fue en grupo, con Juanita Repetto, que fue un poco la celestina, y fuimos a la casa del Chato Prada y después todos a bailar. La relación fue un show; yo no tenía ni el teléfono y le escribía por Twitter". Chaves agregó: "Nos conocimos delante de una cámara. El típico histeriqueo fue en un programa recontra visto. Fue una locura. Cuando se apagaban las cámaras, no sabíamos qué decir. Necesitábamos a Marcelo [Tinelli] para que dijera algo".

La pareja se prestó a opinar sobre colegas y amigos. Se sabe que son muy cercanos a Sabrina Rojas y Luciano Castro, entonces no pudieron evitar responder sobre cómo contuvieron a sus amigos luego de que salieran a la luz fotos hot del actor. "Como cualquier amigo. No siento que haya sido una contención. No invadimos en momentos críticos. Hacemos terapia de pareja todos cuando nos juntamos las familias. En estos casos, no podés más que acompañar. Una macana todo lo que pasó. Ahora están bien", contó Chaves.

Sobre Julieta Prandi, que es parte del elenco de la comedia, dijeron: "La vemos muy fuerte y contenta de ser parte del elenco. Se va a distraer, la va a pasar muy bien porque somos un grupo contenedor. Va a ser una experiencia positiva para ella. Y lo que necesite, vamos a estar. Sobre todo Paula, que es su amiga desde hace tiempo", arriesgó Alfonso.

"No soy amiga pero la conozco desde hace muchos años y me indigna como mujer. Hace años que, por lo bajo se corría el rumor de lo que pasaba en su casa. Y me desespera ver a una persona desamparada por la justicia, teniendo que esperar tiempo largo alquilando un departamento con sus hijos porque el ex se quedó con una casa que le corresponde a ella. Es muy laburadora y no tiene nada ahora porque tuvo una mala experiencia con un matrimonio y no hay ningún juez que se siente a hablar. Empatizo con ella como mamá, porque todo lo que cuenta es cada vez más escalofriante. Me angustia y me indigna. Es el sostén de su familia", remarcó Chaves.

Aprovechando que Paula es muy amiga de la China Suárez, Rial cambió de tema y preguntó si era verdad que Pampita había invitado a su boda a Benjamín Vicuña y a la actriz. "No hablamos de eso y no tengo ni idea. Lo que dije es que me parecería incomodo invitar a un ex a un casamiento", contestó la modelo y conductora.

En el picadito de temas, también salió el de Delfina Chaves, protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza. "Es mi hermanita menor y yo la crié, prácticamente, porque ayudé mucho a mi mamá. Estoy fanatizada con la novela. Me puse intensa y en los cortes de la novela le mando mensajitos felicitándola por alguna escena. Me da mucho orgullo. Se merece lo que le pasa porque le apasiona lo que hace y se me cae la baba. Fue un año muy indo para todo la familia. Y me negó el romance con Albert Baró", aseguró Chaves.

Alfonso contó cómo quedó su relación con Antonio Gasalla, luego de que la temporada pasada se bajara de la obra un mes antes de estrenar. "Quedó como una anécdota divertida decir que casi trabajamos con él", dijo. "No le tenemos rencor, simplemente decidió no hacer temporada. Tuvimos algunas reuniones en su momento y fueron muy lindas, con muchas anécdotas. Estábamos dispuestos a trabajar con Antonio, con todo lo que eso significa".

Finalmente, el actor dio su opinión sobre el fallido homenaje a Emilio Disi que Luciana Salazar hizo en el "Bailando por un sueño", que fue muy criticado en las redes y por el jurado del certamen. "El homenaje salió mal pero son propuestas que uno hace y puede pasar. Sé que lo hicieron con intención de mucho respeto. Es una personalidad difícil para homenajear. No lo hubiese hecho porque no sabría cómo encararlo. Sé que fue con amor, buena fe y respeto pero no salió", resumió.

La pareja, finalmente, contó que, posiblemente, el año que viene busquen un tercer hijo. "Me dan ganas pero tengo mucho trabajo en este momento. Veremos el año que viene", dijo ella.